أمريكا تكشف حقيقة شن ضربات جديدة على الحوثيين في اليمن

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، “فرانس برس”، اليوم الأحد، نقلا مسؤول عسكري أمريكي، بأنة لم يتم تنفيذ أي ضربة أمريكية أو للتحالف باليمن اليوم.

وكانت وسائل إعلام يمنية موالية لجماعة الحوثي، أفادت اليوم الأحد، بأن هناك قصفا أمريكيا بريطانيا استهدف موقعا شمالي محافظة الحُديدة اليمنية.

واستهدفت الغارات الجوية الجديدة موقعا عسكريا للحوثيين شمالي محافظة الحديدة اليمنية.

وكانت صحيفة “التلجراف” البريطانية، ذكرت نقلا عن مصادرها، أن أمريكا أعربت عن خيبة أملها إزاء تسريب بريطانيا معلومات حول الضربات على اليمن.

وأوضحت صحيفة “التلجراف”، أن ”التعاون العسكري بين أمريكا وبريطانيا كان منذ فترة طويلة حجر الزاوية بين الدولتين، ولكن قبل بدء العملية كانت هناك لحظة توتر”.

ولفتت إلى أن الجيش الأمريكي أعرب عن خيبة أمله إزاء تصرفات زملائهم البريطانيين، حيث لا يتم الإبلاغ عن مثل هذه العمليات عادة إلا بعد عودة العسكريين إلى القواعد.