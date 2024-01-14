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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: لا نستبعد ضربة انتقامية من الحوثيين بعد الهجوم على مواقعهم

الحوثيين
الحوثيين

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لا تستبعد ضربة انتقامية من الحوثيين بعد الهجوم الأمريكي البريطاني على مواقعهم في اليمن.

وحسب شبكة “سي بي إس” الأمريكية، قال كيربي، إنه سيكون من التفاؤل المفرط من جانب إدارة واشنطن الاعتقاد بخلاف ذلك.

وأضاف: “اتخذنا الاحتياطات اللازمة في المنطقة للاستعداد في حالة وقوع مثل هذه الهجمات”.

وكان كيربي، قال اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لا تسعى لصراع مع الحوثيين ونعتقد أن ضرباتنا الأخيرة كان لها تأثير جيد.

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن الصراع مع الحوثيين

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وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في إفادة صحفية، بخصوص التصعيد في البحر الأحمر، أن واشنطن لا تسعى للصراع مع الحوثيين وأنها تعتقد أن ضرباتها الأخيرة ضد مواقع حوثية في اليمن كان لها تأثير جيد.

وكانت وسائل إعلام يمنية موالية لجماعة الحوثي، أفادت اليوم الأحد، بأن هناك قصفا أمريكيا بريطانيا استهدف موقعا شمالي محافظة الحُديدة اليمنية.

اليمن الولايات المتحدة البيت الأبيض الحوثيين

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