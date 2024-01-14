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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دون ذكر الحوثيين..الصين تكرر دعوتها إلى إنهاء الهجمات على السفن المدنية بالبحر الأحمر

الصين
الصين

قال وزير الخارجية الصين، وانج يي، اليوم الأحد، إن الصين دعت إلى إنهاء الهجمات على السفن المدنية ومضايقتها في البحر الأحمر.

ودون ذكر الحوثيين، كرر وانج، خلال حديثه في مؤتمر صحفي في القاهرة بعد اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقفا سبق أن أعلنه دبلوماسيون صينيون آخرون؛ بحسب وكالة “رويترز”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن أملها في أن تكون رسالتها قد وصلت للحوثيين، مؤكدة استغرابها من موقف الصين كونها الأكثر استفادة من حرية الملاحة.

وأضافت الخارجية الأمريكية لقناة "العربية"، أن ضرباتها في اليمن لن تكون الأخيرة ولن نتردد، مشيرة إلى أن هذا الاستهداف رسالة للحوثيين بضرورة وقف هجماتهم فورا.

وكانت الصين، قد أعربت في وقت سابق عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في البحر الأحمر، ودعت إلى ضبط النفس، في أعقاب الضربات العسكرية الأمريكية -البريطانية المشتركة على أهداف الحوثيين في اليمن.

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