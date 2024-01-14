بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن الصراع مع الحوثيين

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لا تسعى لصراع مع الحوثيين ونعتقد أن ضرباتنا الأخيرة كان لها تأثير جيد.

وأكد كيربي، في إفادة صحفية، بخصوص التصعيد في البحر الأحمر، أن واشنطن لا تسعى للصراع مع الحوثيين وأنها تعتقد أن ضرباتها الأخيرة ضد مواقع حوثية في اليمن كان لها تأثير جيد.

وكانت وسائل إعلام يمنية موالية لجماعة الحوثي، أفادت اليوم الأحد، بأن هناك قصفا أمريكيا بريطانيا استهدف موقعا شمالي محافظة الحُديدة اليمنية.

واستهدفت الغارات الجوية الجديدة موقعا عسكريا للحوثيين شمالي محافظة الحديدة اليمنية.

كانت صحيفة “التلجراف” البريطانية، ذكرت نقلا عن مصادرها، أن أمريكا أعربت عن خيبة أملها إزاء تسريب بريطانيا معلومات حول الضربات على اليمن.

وأوضحت صحيفة “التلجراف”، أن ”التعاون العسكري بين أمريكا وبريطانيا كان منذ فترة طويلة حجر الزاوية بين الدولتين، ولكن قبل بدء العملية كانت هناك لحظة توتر”.

ولفتت إلى أن الجيش الأمريكي أعرب عن خيبة أمله إزاء تصرفات زملائهم البريطانيين، حيث لا يتم الإبلاغ عن مثل هذه العمليات عادة إلا بعد عودة العسكريين إلى القواعد.