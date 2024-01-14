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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جنايات الإسكندرية: المشدد 5 سنوات لستة متهمين بالخطف بالتحايل وحيازة أسلحة بيضاء 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيا للمتهم الأول، وحضوريا للباقين لكل من " ع.ع.م" و" ال.ع.ع" و " م.ج.ف" و" م.ر.ب" و" ا.ن.ا"، لاتهامهم بالخطف بالتحايل وحيازة أسلحة بيضاء.

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صدر الحكم برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي والمستشار عبد المعطي محمد روحي والمستشار أمير مجدي منير ، وسكرتير المحكمة حسني عبد الحليم.

وبدأت أحداث القضية المقيدة ،برقم 6354 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد ببلاغ بقيام المتهمين بخطف المجني عليهما تحت بالتهديد بالتحايل ،بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أنه علي اثر رغبة المجني عليه الأول " أ.م.ب" صاحب محل قطع غيار ، في شراء أحدي السيارات المعلن عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم استدراجه من قبل المتهمين  " ع.ع.م" عاطل ، و" ال.ع.ع" صاحب بازار  و " م.ج.ف" سائق  و" م.ر.ب" ميكانيكي و" ا.ن.ا" سائق ، وكان بصحبة المجني عليه الأولي " ع.ع.م" أخصائي مشريات ،وما أن وصلوا إلى محل الواقعة اقتيادهم إلى أحد المناطق النائية وإشهار المتهمين أسلحة بيضاء في وجه المجني عليه الأول، وأحدثوا به إصابات في البطن والظهر والأيدي وسرقوا المبالغ المالية خاصته وفروا هاربين.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.

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