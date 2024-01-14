نوة الفيضة تواصل تقلباتها.. أمطار غزيرة على أغلب أنحاء الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية أمطارًا تراوحت حدتها ما بين متوسطة إلى غزيرة في أغلب أنحاء المحافظة ولكن على فترات، وسط جو شديد البرودة منذ الصباح.

وسادت غي المحافظة حالة استقرار نسبي في الطقس أغلب فترات النهار وسطعت أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

وأكدت شركة الصرف الصحي عدم وجود تجمعات مياه على الكورنيش وسيولة في حركة المرور.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات سقوط الأمطار الحالية.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسؤولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وفي هذا الصدد؛ كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

يذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول، والخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175، والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.