عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الإسكندرية: لا شكاوى من امتحانات النقل لطلاب الإعدادي والثانوي

لجان الامتحانات
لجان الامتحانات

أكد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية الدكتور عربي أبوزيد، اليوم "الأحد" عدم وجود شكاوى من الطلاب بشأن الامتحانات أو استخدام التابلت.

وذكرت المديرية، في بيان اليوم، أن أبوزيد تابع سير الامتحانات اليوم بتفقده لجان مجمع مدارس زهران الرسمية لغات مميز بإدارة شرق حيث يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة العلوم فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة اللغة الأجنبية، وأشاد بانضباط اللجان ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان والتزام الموجه المقيم بكل مهامه المكلف بها.


في سياق متصل، تابع أبوزيد سير امتحانات الصف الثاني الثانوي الإلكترونية باستخدام أجهزة الحاسب اللوحي التابلت حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية بالإضافة إلى الجزء الخاص بالامتحان الورقي، فيما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان اللغة العربية.

وأشاد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية بانضباط العملية الامتحانية ووجود دليل اللجان والاهتمام بمستوى نظافة المدرسة ووضوح ورقة الأسئلة وتنوع الأسئلة وفق المواصفات القياسية للورقة الامتحانية.


يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات| مفاجأة سارة للطلاب

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتحركات جديدة وعيار 21 الآن مفاجأة

الزمالك يقترب من صفقة تبادلية سوبر

بقرار من وزير الرياضة.. طريقة مجانية لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا

تغيير وزاري مرتقب.. إعلامية تكشف المرشحين

فيوتشر: نفذنا رغبة عمر كمال.. وهذا موقف ناصر ماهر

فستان جريء.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها رفقة أحمد الفيشاوي

ترشيحاتنا

ماس كهربائي السبب .. إخماد حريق داخل مصنع كاربيتشر للأثاث بالقطامية

نمو اقتصادي قريب.. الحكومة توجه رسائل عاجلة للمواطنين|وموعد الخروج من الأزمة

شاهد.. بوستر معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55 يعبر عن روح الفن المصري

لوك جديد.. بشرى تستعرض جمالها بأحدث ظهور| شاهد

أنا معترف.. المتهم بقضية الرشوة الكبرى يتحدث عن العشيقة والرشوة| فيديو

جهود مواجهة تغير المناخ|رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة البيئة عددا من ملفات العمل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها النادر معه.. تعرف على أبناء صفية العمري

انتبه.. هذه الوضعية أثناء النوم تزيد من رؤيتك للكوابيس

بعد تصدرها التريند.. صور لـ صفية العمري خطفت الأنظار بعد الـ70.. شاهد

على البحر.. داليا مصطفى تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

أتمنى ارتداء الحجاب.. ريم الباردوى تتحدث عن الاعتزال

رفع فيلم كارت شحن بسبب إيراداته.. بيومي فؤاد في مرمى النيران

اعتنق الإسلام قبل عام.. وفاة عاشق مدينة دهب الخواجة إنجو الألماني

كنت بقدم زفت| أمينة شلباية تكشف سبب ابتعادها عن البرامج التلفزيونية.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ