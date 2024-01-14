تعليم الإسكندرية: لا شكاوى من امتحانات النقل لطلاب الإعدادي والثانوي

أكد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية الدكتور عربي أبوزيد، اليوم "الأحد" عدم وجود شكاوى من الطلاب بشأن الامتحانات أو استخدام التابلت.

وذكرت المديرية، في بيان اليوم، أن أبوزيد تابع سير الامتحانات اليوم بتفقده لجان مجمع مدارس زهران الرسمية لغات مميز بإدارة شرق حيث يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة العلوم فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة اللغة الأجنبية، وأشاد بانضباط اللجان ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان والتزام الموجه المقيم بكل مهامه المكلف بها.



في سياق متصل، تابع أبوزيد سير امتحانات الصف الثاني الثانوي الإلكترونية باستخدام أجهزة الحاسب اللوحي التابلت حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية بالإضافة إلى الجزء الخاص بالامتحان الورقي، فيما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان اللغة العربية.

وأشاد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية بانضباط العملية الامتحانية ووجود دليل اللجان والاهتمام بمستوى نظافة المدرسة ووضوح ورقة الأسئلة وتنوع الأسئلة وفق المواصفات القياسية للورقة الامتحانية.



يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024.