إزالة لدور خامس علوي بدون تراخيص بشارع الثلاثين بالغردقة

رصدت المتابعة الميدانية بمدينة الغردقة، اليوم السبت، مخالفة مبنى دور خامس علوي بدون ترخيص بشارع الثلاثين، وتمكن لجنة من حي جنوب برئاسة اللواء محمد صلاح، من إزالة المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس المدينة على عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي تعديات على الاراضي المملوكة للدولة، والتصدي لأعمال البناء المخالف، فضلا عن استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات واسترداد أراضي الدولة، مؤكدا على المتابعة المستمرة لمنع أى تعديات أو مخالفات فى المهد حفاظا على حق الدولة.

وأشار حماية إلى أهمية متابعة دورية للحفاظ على حقوق الدولة وضمان عدم حدوث أي تعديات جديدة. يأتي ذلك في إطار جهود السلطات المحلية لتحسين المشهد الحضري والحفاظ على الأملاك العامة.