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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة متهم في قضية ضبط 5 أطنان حشيش لـ«جنايات البحر الأحمر»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قرر المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر إحالة المتهم في واقعة ضبط 5 أطنان حشيش تقدر قيمتها المالية بـ 350 مليون جنيه بالبحر الأحمر إلى محكمة جنايات البحر الأحمر لمحاكمته في التهم المنسوبة اليه بتهريب المخدرات وحيازة السلاح.

كانت أجهزة الأمن قد أحبطت محاولة تهريب 5 أطنان من مخدر الحشيش تقدر قيمتها المالية بحوالى 350 مليون جنيه ضمن اجراءات وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء، حيث وردت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قد توصلوا إلى اعتزام عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) تهريب كميات من مخدر الحشيش بمحافظة البحر الأحمر وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بإحدى المناطق براس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مقتل 4 من عناصر التشكيل وإصابة الخامس، وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت (5 أطنان) وكذا (4 بنادق آلية وخزائنها – كميات من الطلقات النارية)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 350 مليون جنيه تقريبًا.

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