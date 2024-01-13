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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جريمة هزت الغردقة: امرأة تتستر على إنهاء حياة طفلتين توأم بسبب زواج عرفي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في تطور مثير لقضية هزت مدينة الغردقة، قرر المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر إحالة الأم المتهمة بقت.ل طفلتيها التوأم إلى محكمة الجنايات. 

وفقًا للتحقيقات، كانت الأم تحاول إخفاء حقيقة وفاة الطفلتين عن طريق ادعاء تسرب الغاز كسبب للوفاة، لكن الأدلة الطبية كشفت عن إصابات خنق في منطقة الرقبة، مما أثار الشكوك حول وفاة الطفلتين البالغتين من العمر أربع سنوات.

تلقى مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من المستشفى العام بالغردقة حول الوفاة المأساوية، حيث دخلت الطفلتين المستشفى برفقة والدتهما وعلى الفور، تشكل فريق بحث للكشف عن ملابسات الحادث، وكشفت التحقيقات الأولية عن تورط الأم في الجريمة.

تبين أن الأم فشلت في استخراج شهادات ميلاد للتوأم نتيجة لزواجها عرفيًا قبل خمس سنوات، مما جعلها تلجأ إلى التسترعلى الحقيقة بادعاء تسرب الغاز بعد اعتراف المتهمة خلال التحقيقات، تم احتجازها لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، وتم تجديد حبسها بعد تقرير طبي من الطبيب الشرعي يؤكد تورطها في الجريمة.

 

توأم غردقة زواج عرفي محكمة الجنايات الغردقة حوادث الغردقة البحر الأحمر

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