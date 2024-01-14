زواج عرفي وأزمة نسب|مفاجآت بالجملة في واقعة تخلص الأم من طفلتيها بالغردقة

حالة من الصدمة انتابت أهالي الغردقة، عقب اكتشاف حقيقة مقتل طفلتين توأم بعد أن أدعت والدتهما أن الوفاة نتيجة تسرب الغاز، ليبدأ رجال الأمن رحلة البحث في القضية التي كانت تبدو في البداية أمرا مألوفا، إلى أن اكتشفوا المفاجأة الأكبر التي قلبت القضية رأسًا على عقب، وهى أن الأم هى من تخلصت من طفلتيها التوأم.

تطور مثير في القضية

في تطور مثير لقضية هزت مدينة الغردقة، قرر المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر إحالة الأم المتهمة بقت.ل طفلتيها التوأم إلى محكمة الجنايات.

وفقًا للتحقيقات، كانت الأم تحاول إخفاء حقيقة وفاة الطفلتين عن طريق ادعاء تسرب الغاز كسبب للوفاة، لكن الأدلة الطبية كشفت عن إصابات خنق في منطقة الرقبة، ما أثار الشكوك حول وفاة الطفلتين البالغتين من العمر أربع سنوات.

اكتشاف تورط الأم في الجريمة

تلقى مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من المستشفى العام بالغردقة حول الوفاة المأساوية، حيث دخلت الطفلتان المستشفى برفقة والدتهما.

وعلى الفور، تشكل فريق بحث للكشف عن ملابسات الحادث، وكشفت التحقيقات الأولية عن تورط الأم في الجريمة.

شهادات الميلاد السبب

تبين أن الأم فشلت في استخراج شهادات ميلاد للتوأم نتيجة لزواجها عرفيًا قبل خمس سنوات، ما جعلها تلجأ إلى التستر على الحقيقة بادعاء تسرب الغاز.

بعد اعتراف المتهمة خلال التحقيقات، تم احتجازها لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، وتم تجديد حبسها بعد تقرير طبي من الطبيب الشرعي يؤكد تورطها في الجريمة.