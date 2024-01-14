استمرار حملات النظافة اليومية بمختلف أحياء مدينة الغردقة

وجه اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، الأحياء والمتابعة الميدانية بالمدينة، بمتابعة أعمال النظافة اليومية، وذلك في إطار حرص المدينة للارتقاء بمنظومة النظافة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

ونفذ حي جنوب الغردقة برئاسة اليوم اللواء محمد صلاح، حملة نظافة مكثفة شملت رفع المخلفات الزراعية والقمامة من الكوثر، بجانب تشغيل المكنسة بشارع الشيراتون.

وشن حي شمال برئاسة اللواء أحمد مهدي، حملة لرفع القمامة ومخلفات الأشجار بمناطق مبارك 11 واللؤلؤة، والجوهرة، وعمارات الجيش، والنجدة، والحجاز، والوفاء، ومبارك 7.