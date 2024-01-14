أستاذ تاريخ: سيناء كانت المنطقة الأولى المرشحة لإنشاء إسرائيل.. فيديو

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ جامعة القاهرة، إن المنطقة التي كانت مرشحة لإنشاء دولة اليهود كانت سيناء في البداية، وتم اعداد دراسة حول الأماكن التي تحتوي على مياه جوفية، وأماكن سقوط الأمطار، مستغلين قلة الكثافة السكانية في سيناء.



وتابع "عفيفي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الفكر الصهيوني عندما أستولى على الأراضي فلسطينية روج في الغرب بأن الأراضي الفلسطيني هي أرض بلا شعب، ويتم الترويج الآن كذبًا بأن أهالي سكان غزة ليسوا أصحاب الأرض في فلسطين، ولكنهم مصريين في الأساس، بوأن قطاع غزة هو أرض إسرائيلية.



وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية متطرفة، والحوار معها صعب للغاية، مضيفًا أن مفهوم الدولة اليهودية يعيدنا إلى العصور الوسطى مرة أخرى ، خاصة أن الدولة الحديثة قائمة على الوطنية ، وليس على الدين مثلما تفعل دلو الاحتلال الإسرائيلي.



وتابع ان فكرة المستوطنات مأخوذة من الفكر الشيوعي ، ولذلك كان الاتحاد السوفيتي من أوائل الدول المعترفة بدولة الاحتلال، لأن إسرائيل لم تكن يهودية وكانت قائمة على اليهودية ، مشيرًا إلى أن حديث الاحتلال الآن على أن إسرائيل دولية يهودية ضد فكرة إسرائيل في الأساس التي قامت على الشيوعية والعلمانية.