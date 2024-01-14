انطلاق برنامج البناء الثقافي الثالث لأئمة أوقاف جنوب سيناء

انطلقت فعاليات برنامج البناء الثقافي الثالث لأئمة أوقاف جنوب سيناء اليوم الأحد بديوان مجلس مدينة طور سيناء، بحضور عادل مبروك نائب رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ السيد يوسف غيط مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء وعدد من قيادات الدعوة والأئمة بالمحافظة.

وفي كلمته رحب الشيخ السيد يوسف غيط بالضيوف مؤكدًا أهمية البرامج والندوات التي تقيمها وزارة الأوقاف والتي من بينها برنامج البناء التثقيفي للأئمة والواعظات، والذي يدعم بناء الوعي لدى الشباب وتصحيح المفاهيم المغلوطة عند البعض.

وأشار إلى أن هذا يأتي ضمن حزمة من الأنشطة الدعوية والتربوية لوزارة الأوقاف المصرية مثل البرامج الخاصة بالطفل، وبرنامج "صحح تلاوتك" واستحداث برنامج "حصن طفلك بالقرآن الكريم" خلال إجازة نصف العام، واهتمام الوزارة بقضايا المجتمع في مواجهة التحديات وتصحيح المفاهيم وذلك من خلال خطب الجمعة وغيرها.

وفي كلمته أعرب عادل مبروك عن سعادته البالغة بهذا البرنامج التثقيفي للأئمة، مشيدًا بدور الأئمة في نشر الفكر الوسطي المعتدل، مؤكدًا على دورهم في توعية الشباب بالقضايا المجتمعية وتصحيح المفاهيم.

وأشار الى العديد من المشروعات المقامة على أرض المحافظة والجهود المبذولة من الدولة المصرية من أجل توفير فرص عمل للشباب وتحسين أحوال المواطنين.

وفي ختام البرنامج قام أئمة جنوب سيناء بزيارة ميدانية لحمام موسى ضمن إطار البرنامج الثقافي للأئمة.