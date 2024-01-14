عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انطلاق برنامج البناء الثقافي الثالث لأئمة أوقاف جنوب سيناء

الاوقاف
الاوقاف

انطلقت فعاليات برنامج البناء الثقافي الثالث لأئمة أوقاف جنوب سيناء اليوم الأحد بديوان مجلس مدينة طور سيناء، بحضور عادل مبروك نائب رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ السيد يوسف غيط مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء وعدد من قيادات الدعوة والأئمة بالمحافظة.

وفي كلمته رحب الشيخ السيد يوسف غيط بالضيوف مؤكدًا أهمية البرامج والندوات التي تقيمها وزارة الأوقاف والتي من بينها برنامج البناء التثقيفي للأئمة والواعظات، والذي يدعم بناء الوعي لدى الشباب وتصحيح المفاهيم المغلوطة عند البعض.

وأشار إلى أن هذا يأتي ضمن حزمة من الأنشطة الدعوية والتربوية لوزارة الأوقاف المصرية مثل البرامج الخاصة بالطفل، وبرنامج "صحح تلاوتك" واستحداث برنامج "حصن طفلك بالقرآن الكريم" خلال إجازة نصف العام، واهتمام الوزارة بقضايا المجتمع في مواجهة التحديات وتصحيح المفاهيم وذلك من خلال خطب الجمعة وغيرها.

وفي كلمته أعرب عادل مبروك عن سعادته البالغة بهذا البرنامج التثقيفي للأئمة، مشيدًا بدور الأئمة في نشر الفكر الوسطي المعتدل، مؤكدًا على دورهم في توعية الشباب بالقضايا المجتمعية وتصحيح المفاهيم.

وأشار الى العديد من المشروعات المقامة على أرض المحافظة والجهود المبذولة من الدولة المصرية من أجل توفير فرص عمل للشباب وتحسين أحوال المواطنين. 

وفي ختام البرنامج قام أئمة جنوب سيناء بزيارة ميدانية لحمام موسى ضمن إطار البرنامج الثقافي للأئمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات| مفاجأة سارة للطلاب

لحظة بلحظة.. شاهد مباراة مصر أمام موزمبيق في أمم أفريقيا مجاناً

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

بقرار من وزير الرياضة.. طريقة مجانية لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتحركات جديدة وعيار 21 الآن مفاجأة

تغيير وزاري مرتقب.. إعلامية تكشف المرشحين

فيوتشر: نفذنا رغبة عمر كمال.. وهذا موقف ناصر ماهر

فستان جريء.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها رفقة أحمد الفيشاوي

ترشيحاتنا

القاهرة الإخبارية: 9 آلاف جندي إسرائيلي يحتاجون لعلاج نفسي بعد نهاية الحرب على غزة

القاهرة الإخبارية: الجانب الإسرائيلي يضع عراقيل أمام دخول المساعدات لقطاع غزة

أكسيوس: الرئيس الأمريكي أغلق هاتفه بوجه نتنياهو

محمد صلاح هيسجل.. دينا فؤاد تتوقع نتيجة مباراة مصر وموزمبيق

أول رد فعل من حسام المندوه الحسيني على استبعاده من مجلس الزمالك

تحذير لـ 3 محافظات.. أمطار غزيرة ورعدية وانخفاض كبير بدرجات الحرارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت جريء.. شاهد رانيا فريد شوقي تصدم متابعيها بأحدث ظهور

موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

السينما الأكثر تعبيرا عن الزيادة السكانية.. "كراكون في الشارع" و"عالم عيال عيال" الأبرز

شاهد.. صور تالية تامر حسني بعد ظهورها بنفس ملابسه

فيديو

تحذير لـ 3 محافظات.. أمطار غزيرة ورعدية وانخفاض كبير بدرجات الحرارة

تحركات جديدة في سوق الذهب .. وهذا سعر عيار 21

أتمنى ارتداء الحجاب.. ريم الباردوى تتحدث عن الاعتزال

رفع فيلم كارت شحن بسبب إيراداته.. بيومي فؤاد في مرمى النيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ