المصريين الأحرار يكلف شبابا بمهام أمانتى التنظيم بـ" مرسي مطروح وأسيوط"

أصدرت الدكتورة هبة واصل الأمين العام لحزب المصريين الأحرار قرارين بتكليف أمناء لتنظيم الحزب في أمانتى محافظتى أسيوط ومرسى مطروح، وذلك بعد اعتماد الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.

جاء نص القرار كالتالي: "بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، ولائحة النظام الأساسي لحزب المصريين الأحرار".

حيث جاء القرار رقم 1 لسنة 2024 بتكليف محمد عبد الله محمد شبيب والشهير بـ محمد أبو عين بمهام أمين تنظيم الحزب بمحافظة أسيوط؛ومسؤول التواصل السياسي للحزب داخل محافظة أسيوط.

كما تضمن القرار رقم 2 لسنة 2024 تكليف على متموح على فرينش والشهير بـ على اللحامي، بمهام أمين تنظيم الحزب بمحافظة مرسي مطروح؛ وإلغاء ما يخالف ذلك من قرارات .

وجدير بالإشارة أن أمناء التنظيم الجدد جاء اختيارهم بعد تقييم ومتابعة أداء فترات طويلة خلال عملهم في أمانة الشباب بتلك المحافظات وإيمانًا من الحزب بتوظيف قدرات أبنائه والدفع بالشباب في المناصب القيادية.