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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الهباش: الفلسطينيون لهم ما يبرر انتفاضتهم في وجه الظلم الإسرائيلي

صدى البلد

قال محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، إن أساس وجود العنف في الشرق الأوسط بشكل عام منبعه وجود الاحتلال الإسرائيلي، والذريعة التي يمكن أن تشكل أرضية للعنف والعنف المضاد لانتشار الكراهية وثقافة العنف والتطرف هي بوجود هذا الظلم.

وأضاف "الهباش"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الظلم دائما له انعكاسات وردود أفعال، والمظلوم مثل الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يلام إذا ما قاوم الظالم وانتفض في وجهه وابتكر أي وسيلة من أجل مقاومة هذا الظلم.

وأوضح أن بعض الجهات أو الناس تتذرع بهذه المظالم لتنفيذ أجندات خاصة بها، حدث ذلك في تنظيمات متطرفة مثل داعش والقاعدة وغيرها.

الحق

وأشار إلى أن الفلسطينيين لهم ما يبرر انتفاضتهم في وجه الظلم الإسرائيلي، ولهم كل الحق في أن يتصدوا لهذا العدوان والإرهاب الذي يمارسه الاحتلال عليهم.

وأفاد أن هناك تطرفا إسرائيليا وعنفا وإرهابا يهوديا في المنطقة، من أجل التغطية على هذا الإرهاب الإسرائيلي الاستعماري المتطرف، الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني وشعوب عربية كثيرة.

الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني العنف والتطرف

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