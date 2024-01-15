داعم للحرب|بيان عاجل من وزير العدل التركي بشأن القبض على لاعب إٍسرائيلي

أعلن وزير العدل التركي، يلماز تونك، أن مكتب المدعي العام التركي فتح أمر بفتح تحقيقا ضد اللاعب الإسرائيلي ساغيف جيهزكيل الذي قام بعمل حركة سياسية داعمة للحرب الإٍسرائيلي على غزة.

وقال وزير وزير العدل التركي في بيان له عبر صفحته على منصة إكس: "أطلق مكتب المدعي العام في أنطاليا تحقيقًا قضائيًا ضد لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساغيف جيهزكيل بتهمة تحريض الجمهور علنًا على الكراهية والعداء، بسبب تصرفاته القبيحة الداعمة للمذبحة الإسرائيلية في غزة بعد الهدف الذي سجله في مباراة أنطاليا سبور مباراة طرابزون سبور في الدوري التركي الممتاز".

وأضاف تونك في بيانه: "إنني أدين مرة أخرى الهجمات التي تشنها إسرائيل، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية من خلال ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، بغض النظر عن الأطفال أو النساء، صغارا أو كبارا، لأكثر من 100 يوم. وسنواصل دائما الوقوف إلى جانب الفلسطينيين المضطهدين".

وأفادت وسائل إعلام تركية، بتوقيف لاعب إسرائيلي في فريق أنطاليا سبور بسبب إقدامة على عمل حركة ذات طابع سياسي داعمة لـ الاحتلال الإسرائيلي بعد تسجيلة لهدف في مباراة فريقه ضد طرابزون سبور.

وأعلن نائب رئيس نادي أنطاليا سبور والمتحدث الصحفي باسم النادي إوران ألكان، أن الفريق يعمل حاليا على إنهاء عقد اللاعب الإٍسرائيلي، لافتا إلى أن جيهزكيل قام بهذه الحركة دون علم النادي، وأنه سيتم إنهاء عقده في أقرب وقت ممكن، بجانب استبعاده من الفريق.