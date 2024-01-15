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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مضروب وغير صحي .. الصحة تحذر من كريم شهير على السوشيال ميديا

صدى البلد

نشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك تحذير من منتجات زيادة الوزن والنفخ 

وقالت شيرين في منشورها: " حذرت وزارة الصحة ضد منتجات زيادة الوزن ونفخ بعض أجزاء الجسم واحذركم من تلك المنتجات .. في كريم قالب السوشيال ميديا الايام دي عن نفخ الشفايف وبعض مناطق الجسم وللاسف ممثلات وبلوجرز عملوا له دعاية وبيحلفوا إنه بينفخ من اول استخدام .

وتابعت شيرين " مفيش منتج طبيعي 100% هينفخ اجزاء الجسم من اول استخدام ، إنما في منتجات طبيعية مع استمرار استخدامها بتؤدي نفس النتائج وبدون ضرر .

ارجوكم احذروا كل هذه المنتجات لأن ناس كتير سألتني عن الكريم ده وهل حقيقي هو مرخص من عدمه وانا عمري ما هتكلم أو ارشح إلا منتجات يتبعت لي ترخيصها قبل حتى ما أجربها  وكمان تكون خالية من أي عناصر كيميائية ضارة  . 

الشفايف الكريم تحذير شيرين زكي لزيادة الوزن لجنة سلامة الغذاء منتج طبيعي منتجات طبيعية

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