أطعمة طبيعية لحمايتك من الأنيميا وعلاجها بالتغذية السليمة

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو نوع شائع من الأنيميا- وهي حالة يفتقر فيها الدم إلى خلايا الدم الحمراء السليمة الكافية، تحمل خلايا الدم الحمراء الأكسجين إلى أنسجة الجسم.



كما يوحي الاسم، بأن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد يرجع إلى عدم كفاية الحديد، لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي من المادة في خلايا الدم الحمراء التي تمكنهم من حمل الأكسجين (الهيموغلوبين). نتيجة لذلك، قد يتركك فقر الدم الناجم عن نقص الحديد متعبا وضيقا في التنفس.

يمكنك عادة تصحيح فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بمكملات الحديد، في بعض الأحيان تكون اختبارات أو علاجات إضافية لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد ضرورية، خاصة إذا اشتبه طبيبك في أنك تنزف داخليا، لكن على الرغم من ذلك تساعد بعض الأطعمة و الأنظمة الغذائية في علاج الأنيميا.

أطعمة طبيعية لحمايتك من الأنيميا

اللحوم الغنية بالحديد

يمكن القول إن أفضل مصادر الحديد هي اللحوم والدواجن والأسماك، وذلك لأنها تحتوي على حديد الهيم، الذي تمتصه الأمعاء بشكل أفضل، وأكثر فعالية في صنع الهيموغلوبين، وأكثر ملاءمة لزيادة مستويات الحديد، يمثل الحديد الهيم 95٪ من الحديد الوظيفي في الجسم.

يوصي العديد من الخبراء بالحد من استهلاك اللحوم الحمراء إلى ما لا يزيد عن ثلاثة أجزاء أو حوالي 12-18 أونصة (مطبوخة) في الأسبوع، بدلا من اللحوم الحمراء، يوصى بتناول المزيد من الدواجن والأسماك.



تشمل المصادر الغنية بالحديد من اللحوم والدواجن والأسماك ولحوم الأعضاء ما يلي:

لحم بقري

دجاج

المحار

لحم بقري مجفف

لحم الضأن

كبد

الماكريل

محار

لحم الخنزير

السردين

الاسكالوب

جمبري

سمك التونة

لحم العجل

الفواكه والخضروات

لا تشمل القائمة التالية من الفواكه والخضروات الغنية بالحديد المنتجات الطازجة فحسب، بل تشمل أيضا الفواكه والعصائر المجففة:

البنجر

بروكلي

الهندباء الخضراء

التمور

المشمش المجفف

الخوخ المجفف

التين

الفاصوليا الخضراء

البازلاء

عصير الخوخ

الزبيب

السبانخ

الفراولة

بطاطس حلوة

طماطم

معجون الطماطم

بطيخ



المكسرات والبذور

لا تشمل القائمة التالية المكسرات والبذور الكاملة فحسب، بل تشمل أيضا زبدة المكسرات

لوز

الكاجو

بذور الكتان

بذور القنب

المكاديميا

صنوبر

الفستق

بذور اليقطين

بذور السمسم (بما في ذلك الطحينة)

الحبوب الكاملة

بالإضافة إلى الحبوب الغنية بالحديد، يمكنك الحصول على حديد إضافي من الحبوب والخبز المدعم، تشمل الأطعمة الموصى بها:

حبوب النخالة

دقيق الذرة

كريم القمح

المكرونة

خبز أبيض غني

حبوب الإفطار المدعمة

الشوفان

قمح كامل أو خبز الحبوب الكاملة



الفاصوليا والبقوليات

الفاصوليا والبقوليات هي مصادر جيدة للحديد والبروتين والألياف. تشمل:

البازلاء المجففة

عدس

فول الصويا (بما في ذلك التوفو)

الفاصوليا البيضاء

حلويات

على الرغم من أنك لا تريد إضافة الكثير من السكر إلى نظامك الغذائي، فقد يكون من المقبول الانغماس في الحلويات بين الحين والآخر إذا تم تشخيص إصابتك بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

اختر تلك المصنوعة من أو تحتوي على المحليات الطبيعية التالية، والتي تحتوي جميعها على مستويات عالية من الحديد:

شراب الذرة

شراب القيقب

دبس السكر

المصدر: ‏verywellhealth

