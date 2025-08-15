قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

هذه الأمراض ناجمة عن قلة النوم .. احترس

قلة النوم
قلة النوم
هاجر هانئ

يحتاج كل شخص بالغ إلى ما متوسطه سبع ساعات من النوم في الليلة من أجل الرفاهية العامة، يمكن أن يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى العديد من الأمراض بسبب قلة النوم.

بعض الأمراض الأكثر شيوعا المرتبطة بقلة النوم هي ارتفاع ضغط الدم والسكري وفشل القلب والنوبات القلبية.

تشمل المخاطر المحتملة الأخرى للحرمان من النوم السمنة والاكتئاب وانخفاض الدافع الجنسي. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر عدم الحصول على قسط كاف من النوم على مظهرك العام.

ما هو الحرمان من النوم؟

يحدث الحرمان من النوم عندما لا يحصل الشخص على قسط كاف من النوم الجيد، يمكن أن يؤثر على صحة الشخص ورفاهيته وقدرته على التركيز على المهام اليومية. يمكن أن يؤثر أيضا على الجهاز المناعي وقد يزيد من خطر الإصابة ببعض الحالات الصحية.

قد تشمل الجوانب المختلفة، مثل قرارات الحياة أو ساعات العمل أو المرض أو القلق.

يمكن أن يقلل من الذاكرة والتركيز، ويؤثر على حالتهم العقلية ومشاعرهم، ويزيد من فرصهم في الإصابة بحالات حادة مثل السمنة والسكري وأمراض القلب.

أدعية وأذكار عند حصول الأرق


أسباب قلة النوم

يمكن أن تنشأ قلة النوم لأسباب مختلفة، مثل القلق والتوتر، التي تمنع الاسترخاء، ما يجعل من الصعب النوم. وبالمثل، فإن سوء انتظام النوم، والذي قد ينتج عن عدم انتظام جداول النوم، أو وقت الشاشة المفرط في الليل، أو استهلاك الكافيين والوجبات الثقيلة في وقت متأخر من المساء.

الأرق أو توقف التنفس أثناء النوم الانسدادي أو متلازمة تململ الساقين كلها حالات طبية يمكن أن تعطل قدرة المرء على الحصول على ليلة نوم جيدة، بنفس القدر من الأهمية هي العوامل البيئية مثل الضوضاء والضوء من حولك أو المناخ في غرفة نومك، والتي قد تؤثر على جودة نومك في أي ليلة معينة.

أفضل طريقة للتخلص من الأرق في رمضان


أمراض تسببها قلة النوم وأعراضها

يمكن أن تؤثر قلة النوم بشكل خطير على الصحة، ما يؤدي إلى أمراض وحالات مختلفة، والأمراض الناجمة عن قلة النوم وأعراضها هي ..

1. مرض السكري

يمكن أن يؤدي عدم كفاية النوم إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، الأرق قادر على التسبب في أن يصبح الجسم مقاوما للأنسولين، ما يؤدي إلى عدم القدرة على امتصاص الجلوكوز بشكل صحيح ما يسبب في نهاية المطاف مرض السكري من النوع 2.

الأعراض - تشمل أعراض مرض السكري من النوع 2 زيادة العطش، وكثرة التبول، وزيادة الجوع، وفقدان الوزن المفاجئ، والتعب، وعدم وضوح الرؤية، والقروح البطيئة الشفاء، والالتهابات المتكررة.

2. أمراض القلب والأوعية الدموية

وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب النوم معرضون لأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة. ارتبط ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية بقلة النوم بسبب زيادة الضغط على القلب والأوعية الدموية.

الأعراض - آلام الصدر وضغط الصدر وضيق الصدر والذبحة الصدرية وضيق التنفس والبرودة في الساقين والذراعين هي أعراض أمراض القلب والأوعية الدموية.
 

3. السمنة

يميل الأفراد الذين لا يحصلون على قدر كاف من النوم إلى زيادة وزن الجسم، تتعطل الهرمونات المسؤولة عن الجوع عندما لا ينام شخص ما بما فيه الكفاية، ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وجعل المرء يزداد وزنا.

الأعراض - بعض أعراض السمنة هي ضيق التنفس والدهون الزائدة في الجسم والتعرق غير المعتاد والأرق وعدم القدرة على أداء الأنشطة البدنية البسيطة.

4. الاكتئاب

الأفراد الذين يعانون من اضطرابات النوم لديهم فرصة كبيرة للمعاناة من الاكتئاب، الحرمان من النوم يضر بأداء الدماغ، ما يؤدي إلى اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب.

الأعراض - أعراض الاكتئاب هي مشاعر الحزن والانفجارات الغاضبة والأرق والتعب والقلق وعدم القيمة والأفكار الانتحارية.

الآن بعد أن تعلمت عن الأمراض الناجمة عن قلة النوم وآثارها الجانبية، دعنا ننتقل للعثور على آثارها الضارة على البشر.

5. ضعف إدراكي

يمكن أن يتسبب الأشخاص الذين يعانون من أي اضطراب في النوم في ضعف الدماغ، ما يؤثر على قدرته على تذكر الأشياء والتركيز واتخاذ القرارات، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على أداء الدماغ وقدرته على التركيز.

الأعراض: بعض أعراضه هي ضعف فترة الانتباه، وغالبا ما ينسى الأشياء، وعدم القدرة على تعلم أشياء جديدة وبطء أوقات رد الفعل.

6. ضعف الجهاز المناعي

يؤدي الحرمان من النوم إلى إضعاف الجهاز المناعي، الذي يحارب العدوى، وبالتالي يزيد من التعرض للأمراض. ينخفض إنتاج السيتوكينات، وهي بروتينات ضرورية لمكافحة العدوى والالتهابات، بسبب قلة النوم.

الأعراض: إنها أمراض متكررة، وفترات شفاء أطول من الأمراض، وميل إلى الإصابة بمزيد من نزلات البرد والإنفلونزا.

7. مشاكل الجهاز الهضمي

يؤدي عدم كفاية النوم إلى تعطيل توازن بكتيريا الأمعاء، ما قد يؤدي إلى تحديات الهضم. هذا قادر أيضا على تفاقم الأمور مثل القولون العصبي. من ناحية أخرى، يمكن أن يزيد هذا من المتلازمات الموجودة مسبقا مثل متلازمة القولون العصبي (IBS).

الأعراض: تشمل العلامات عسر الهضم أو انتفاخ البطن أو الإمساك أو الإسهال، بالإضافة إلى تفاقم الأعراض في حالات مثل القولون العصبي.

8. اضطرابات الغدد الصماء

يتحكم النوم في إنتاج الهرمونات، قد يؤدي الحرمان المزمن من النوم إلى تعطيل الهرمونات مثل الأنسولين والكورتيزول ومستويات هرمون النمو، مما يؤدي إلى مشاكل الغدد الصماء، قلة النوم لها تأثير شديد على الهرمونات.

الأعراض: تشمل الأعراض زيادة الوزن أو عدم انتظام الدورة الشهرية أو مقاومة الأنسولين أو ارتفاع مستويات التوتر.

المصدر: ‏.godigit

