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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

والدها كشف السر.. لماذا رددت فتاة الفندق كلمة إسرائيل قبل سقوطها؟

صدى البلد

تصدرت فتاة الفندق، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك وتويتر، بعدما ألقت بنفسها من الطابق الـ23 أعلى أحد الفنادق بوسط البلد.

يذكر أن الفتاة تعمل موظفة في أحد فنادق القاهرة  وتبلغ من العمر 22 عاما، وحاصلة على بكالوريوس السياحة والفنادق.

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وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغًا من إدارة فندق شهير يطل على نهر النيل، يفيد بوجود جثة لفتاة لقيت مصرعها بعد سقوطها من غرفتها بالطابق الـ23.

ماذا قالت فتاة الفندق؟

كثفت الجهات الأمنية تحرياتها لحل لغز انتحار فتاة من أعلى فندق شهير بالقاهرة، أول أمس السبت، وترديدها عبارات غير مفهومة باللغة الإنجليزية قبل سقوطها من الطابق الـ 23.

الكلمات التي رددتها الفتاة وظهرت بوضوح في مقطع الفيديو المتداول لسقوطها من أعلى الفندق، دفعت بعض رواد مواقع التواصل لاتهامها بحبها لإسرائيل، حيث قالت قبل انتحارها باللغة الإنجليزية For the love of Israel "من أجل حبي لإسرائيل".

وكشف فيديو متداول تفاصيل الواقعة، حيث تظهر فيه الفتاة وهي تجلس على حافة الطابق، وتتحدث مع عاملين بالفندق يحاولون إنقاذها وسحبها بواسطة حبل.

ورددت الفتاة في الفيديو كلمات باللغة الإنجليزية من بينها "for the love of Israel"، مما دفع بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعدم التعاطف معها، كما تمتمت بعبارات أخرى غير مفهومة، ثم تشبثت بالحبل لكنها سقطت وتوفيت على الفور.

لماذا رددت الفتاة كلمة إسرائيل؟

خرج والد فتاة الفندق لينفي تلك المزاعم التي اتهمتها بحبها لإسرائيل وتعاطفها معهم، حيث أوضح أنها مصابة باضطراب نفسي، وتلقت العلاج بمستشفى العباسية للأمراض العقلية.

وأدلى والد الفتاة بأقواله حول الواقعة، مؤكدًا أن ابنته كانت مصابة باضطراب دفعها إلى الانتحار بسبب أزمة نفسية أصابتها، مشيراً إلى أن ابنته انفصلت عن زوجها خلال الأشهر الأخيرة مما أصابها بأزمة نفسية، حيث تم إيداعها مستشفى الصحة النفسية بالعباسية نظرًا لتشخيصها بالشيزوفرينيا.

وقدم الأب لجهات التحقيق التقارير التي تفيد بإصابة ابنته بالشيزوفرينيا، وإيداعها المستشفى المختص لتلقي العلاج اللازم.

اضطراب نفسي إسرائيل التواصل الاجتماعي الجهات الامنية

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