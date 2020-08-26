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توك شو

مفيش واسطة خلاص| تعليق ناري من مفيدة شيحة في قضية "فتاة الفندق"

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:55 م
الإعلامية مفيدة شيحة
الإعلامية مفيدة شيحة
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هاجر إبراهيم
قدمت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الشكر للنائب العام المستشار حمادة الصاوى لما فعله بأمره بفتح التحقيق فى قضية اغتصاب فتاة الفندق من قبل 6 شباب لديهم نفوذ قوية، قائلة: "الحوارات فى المواضيع دى بتبقى حساسة، وإحنا كإعلاميين بيبقى عندنا محاذير نتكلم فيها، بس مش هنقدر أننا نمنع نفسنا لشكره".
 

وأضافت "مفيدة" خلال برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنها المرة الأولى فى مصر يحدث أن يتم الضغط بتلك الطريقة لفتح ملف الإغتصاب، موضحة أن تلك القضية حدثت فى عام 2014 فى احد الفنادق، متابعة: "المستشار قام بتعقب هؤلاء الشباب، وأصدر أوامر بمنعهم من السفر وتتبعهم". 

وتابعت بتوجيه رسالة للرجال: "مش من حقك أنك تنتهك حقوقى وحق جسدى، وأنا مش هقول حاجة غير أنه حتى لو أنتوا أصحاب نفوذ وحتى لو أنتوا معروفين، البلد دي بقا فيها قانون يمنعكم"، قائلة: "مفيش وسايط خلاص".
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