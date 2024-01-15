تعلقت بحبل النجاة في آخر لحظة.. أسرار خطيرة في حياة فتاة الفندق..صور

فتاة لم تبلغ عامها الـ 30 بعد، في لحظة واحدة قررت الإقدام على الانتحار وإنهاء حياتها إلى الأبد لأسباب لم يعرفها أحد منذ واقعة انتحارها في يوم الجمعة الماضية الموافق 12 يناير 2024.

وقفت الفتاة التي تدعى عزة، بثبات على حافة شرفة الطابق الـ 26 داخل فندق شهير في القاهرة لتنهى حياتها وتردد كلمات غير مفهومة حتى تدخل أحد الأشخاص من مرتادي الفندق وحاول إنقاذها ولكن فشل.

حكاية الـ 120 ثانية

حاول أحد الأشخاص إنقاذها واستمر في الحديث معها ما يقرب من 120 ثانية ولكن دون جدوى حتى قررت الفتاة التخلص من حياتها وإلقاء نفسها من الطابق الـ 26 داخل الفندق الشهير الذي يقع في وسط القاهرة على حافة نهر النيل.

قبل الواقعة بلحظات، تشبثت الفتاة بحبل النجاة الذي ألقاه له أحد مرتادي الفندق لتمسك به في اللحظات الأخيرة وحاولت العدول عن الانتحار لمدة ما يقرب من 40 ثانية ولكن فشلت ووقعت جثة هامدة من الطابق الـ 26 داخل فندق شهير في القاهرة.

سرعان ما تحولت المنطقة إلى ثكنة عسكرية وانقلبت المنطقة وهرولت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، وعكفت الأجهزة الأمنية على الاستماع أقوال الشهود للوقوف على ملابسات الواقعة حتى تمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.



وقررت النيابة العامة تشريح جثمان الفتاة المنتحرة والتصريح بدفنها عقب إنهاء الإجراءات للوقوف على ملابسات الواقعة.

التحريات تكشف المستور



و عكفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على مدار الأيام الماضية في كشفت تفاصيل الواقعة وملابساتها حيث تبين أن الفتاة المنتحرة كانت تعاني من مرض الشيزوفرينيا وكانت تتلقى العلاج في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى العباسية.

واستمعت الأجهزة الأمنية إلى أقوال أسرتها وأصدقائها والعاملين بالفندق محل الواقعة، حيث تبين أن الفتاة انفصلت منذ 3 سنوات عن زوجها مما تسبب لها في حالة نفسية صعبة دخلت على إثرها المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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