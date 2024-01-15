استشهاد 60 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية مكثفة على شرق غزة ووسط خان يونس

قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة اليوم الاثنين، إن الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق شرق القطاع، ووسط خان يونس، وفي محيط مستشفى ناصر، قتل، مساء الأحد وحتى فجر الاثنين، أكثر من 60 فلسطينيًا، وأصابت العشرات، وتسببت في تفجير عشرات المنازل في حي المنارة وقيزان النجار وبطن السمين بخان يونس.

وأضاف أن الغارات التي استهدفت منازل في رفح، ومخيم المغازي، ودير البلح، ومنطقة تل الهوى، وحي الزيتون في مدينة غزة، أسقطت عشرات الشهداء والمصابين، ودمرت عشرات المباني والبيوت والبنية التحتية.

وقال المكتب إن الطائرات الإسرائيلية، قصفت منازل في مخيم المغازي، بالقرب من مدرسة البنات الإعدادية، والتي يوجد فيها عدد كبير من النازحين.

كما شنّت طائرات الاحتلال غارات، صباح الاثنين، على مدينة دير البلح في محيط مستشفى شهداء الأقصى التي أصيبت ببعض الأضرار، وشنت أيضًا قصفًا مدفعيًا تجاه حي المنارة في مدينة خان يونس، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية.