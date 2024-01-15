كاميرا موبايلات شاومي الجديدة تتفوق على iPhone 15

بينما لا يزال الإطلاق العالمي لسلسلة Xiaomi 14 غير معلوم وقته حتى الآن، تشير التقارير إلى أن الشركة قد تطلق إضافة أخرى إلى المجموعة - Xiaomi 14 Ultra. تصدر الهاتف عناوين الأخبار مؤخرًا حيث ظهر في بضع صور عملية.

تقرير جديد من GSMChina يشير الآن إلى أن Xiaomi 14 Ultra قد يتميز بكاميرا تحت الشاشة ويبدو أنه سيكون هناك نسختان للهاتف - واحدة مزودة بكاميرا تحت الشاشة والأخرى بكاميرا سيلفي قياسية.

يقال أن الإصدار مزودًا بالكاميرا القياسية يحمل أسماء ترميزية "aurora" و "aurorapro." وفي الوقت نفسه، يحمل نموذج الكاميرا تحت الشاشة الاسم الترميزي "Xiaomi Suiren." ومن المثير للاهتمام أن جهازًا يحمل هذا الاسم شوهد مؤخرًا على قاعدة بيانات Geekbench مع معالج Snapdragon 8 Gen 3.

بينما كنا نعتقد أن الجهاز هو Xiaomi Mix 5 القادم، تشير التقارير الأخيرة إلى أنه Xiaomi 14 Ultra، سجل الهاتف 2336 و 6837 نقطة في اختبارات النواة الواحدة والمتعددة النواة على التوالي.

وبالمثل، وفقًا للتقارير السابقة للمسرب Digital Chat Station، سيحتوي Xiaomi 14 Ultra على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل (Sony LYT 900 مع OIS) مع فتحة متغيرة. بالإضافة إلى المستشعر الرئيسي، ومن المتوقع أن تكمل عدسة مقربة 50 ميجابكسل وعدسة periscope 50 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية 50 ميجابكسل المجموعة.

تشير المعلومات المسربة أيضًا إلى ترقية محتملة لإطار التيتانيوم لـ 14 Ultra. حيث سيحل محل الألومنيوم المستخدم في 14 Pro العادي. كما ترددت شائعات حول الاتصال ثنائي الاتجاه عبر الأقمار الصناعية وقد يستوعب الهاتف بطارية 5180mAh مع دعم للشحن السلكي 90 وات والشحن اللاسلكي 50 وات.

من المتوقع أن يظهر Xiaomi 14 Ultra لأول مرة مع سلسلة Xiaomi Pad 7 في أبريل 2024.