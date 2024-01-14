أقوى عرض في يناير..اشتر موبايل سامسونج S23 الرائع بـ 15 ألف جنيه

تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر يناير مع بداية العام الجديد.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون الولايات المتحدة يبيع هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 FE بخصم 100 دولار أمريكي ليصل سعره بعد التخفيض إلى 500 دولار أمريكي أي ما يعادل 15 ألف جنيه مصري.

أقوى عرض في يناير..اشتري موبايل سامسونج S23 الرائع بـ 15 ألف جنيه

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 FE

• الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة وتأتي من نوع Dynamic AMOLED 2X وتأتي بمساحة 6.4 إنش بدقة الـ 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 403 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لمعدل التحديث الـ 120Hz مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 مع سطوع يصل الي 1450 شمعة .

• يتوفر الهاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 FE بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي فيما يلي :-

– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

– لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري .

• الإصدار المتوفر في البلدان العربية يأتي بمعالج من شركة سامسونج من نوع Exynos 2200 بتكنولوجيا 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Xclipse 920 , والاصدار الأمريكي يأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 .

• الكاميرا الخلفية تأتي ثلاثية الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وتدعم المثبت البصري الـ OIS وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالزوم الحقيقي 3X وتصوير البورترية أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

• يدعم الهاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 FE تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K بمعدل 24 إطار في الثانية كما يدعم الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 و120 إطار في الثانية الواحدة .

• البطارية تأتي بسعة 4500 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط والشحن اللاسلكي .

• يأتي الهاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 FE بنظام تشغيل اندرويد 13 بواجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 5.1 .

• يتوفر الهاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 FE باللون الأبيض وباللون الأخضر وباللون الأسود وباللون البنفسجي .