الزملوط: 8 كليات جديدة بجامعة الوادي.. و1.5 مليار جنيه لإنشاء مدينة طلاب

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مجموعة من الفيديوهات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاء أجراه داخل جامعة الوادي الجديد، والتي تعد من أبرز المشروعات التي أنجزتها الدولة لتحديث البنية التحتية ضمن منظومة التعليم العالي خلال الفترة الأخيرة.

وتضمنت الفيديوهات لقاءً مع محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، والذي أشار إلى أن جامعة الوادي الجديد خرجت إلى النور في سبتمبر 2018، كجامعة منفصلة عن جامعة أسيوط، وذلك بعد تشييد مقر جديد للجامعة، بما ساهم في تقديم برامج تعليمية مميزة للطلاب داخل 8 كليات، مع توفير خدمات طبية للأهالي، عن طريق الموافقة على إنشاء أول مستشفى جامعي بالمحافظة، بعد أن كان أقرب مستشفى جامعي يبعد عن الوادي الجديد بحوالي 250 كم في محافظة أسيوط، مضيفًا أن المقر الجديد للجامعة يقع على مساحة 1000 فدان بمدينة الخارجة، لتضم العديد من التخصصات الجديدة، بجانب إنشاء مدينة سكنية جديدة لخدمة إقامة الطلاب، بتكلفة تبلغ 1.5 مليار جنيه.

كما أجرى المركز لقاءً مع الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، والذي أكد على أن الجامعة تضم تخصصات جديدة تخدم سوق العمل، بجانب تقديم جهود بحثية كبرى تخدم جهود الدولة في تنفيذ مشروعات استصلاح المليون ونصف المليون فدان وغيرها، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المطلوبة، مضيفًا أن محافظة الوادي الجديد وافقت على إنشاء أول جامعة تكنولوجية بمدينة الداخلة على مساحة 10 فدادين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر "حكاية وطن"، سبتمبر الماضي، بهدف تحقيق أفضل ربط بين برامج التعليم ومتطلبات سوق العمل، ومشيرًا إلى تشييد مقر ضخم للاختبارات الإلكترونية بجامعة الوادي الجديد بسعة 1600 جهاز، دعمًا لأهداف التحول الرقمي لمنظومة التعليم العالي.

وداخل كلية العلوم بجامعة الوادي الجديد، تحدث الدكتور رضا حسنين، عميد الكلية، خلال لقائه مع "مركز المعلومات"، حول التجهيزات المتطورة التي تم إمداد معامل الكلية بها لخدمة أغراض الدراسة العملية للطلاب، بجانب إطلاق برامج في النانوتكنولوجي والذكاء الاصطناعي وغيرها، لمواكبة متطلبات سوق العمل، وهي الخطوات التي أشاد بها عدد من طلاب الكلية، خلال لقائهم مع "مركز المعلومات"، والذين أشادوا بتجهيزات المعامل، وكذلك بتجهيزات المدينة الجامعية الجديدة المخصصة لسكن الطلاب بالقرب من مقر الجامعة، لتحل محل المدينة الجامعية القديمة، والتي تبعد بحوالي 10 كيلومترات عن مقر الجامعة الجديد.

كما أجرى المركز لقاءات داخل مراكز الأبحاث الزراعية التابع لجامعة الوادي الجديد، حيث تحدث د. خالد عبد الحفيظ رئيس قسم المحاصيل بكلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، عن أهمية ذلك المركز في الربط بين المناهج النظرية والعملية بالنسبة للطلاب، حيث يضم المركز مزرعة للصوب الزراعية، وكذلك مزرعة للنخيل ومساحة مخصصة لإنتاج عدد من المحاصيل، مثل: القمح، كما تحدث الدكتور حاتم عبد القادر، رئيس قسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، عن مكونات مزرعة الإنتاج الحيواني التي تضمها الجامعة، حيث تضم المزرعة عددًا من رؤوس الماشية والماعز والأبقار، لتدريب الطلاب على مختلف أوجه مجالات الإنتاج الحيواني بشكل عملي على المقررات الدراسية.