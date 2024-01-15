إعلام إسرائيلي : الخلافات بين نتنياهو وجالانت جبهة سابعة تحطم معنويات الجنود

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الخلافات بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت جبهة سابعة للقتال تؤثر على الحرب في غزة ومعنويات الجنود، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد أن مسئولين في غزة، أكدوا أن هناك 70 ألف وحدة سكنية دمّرها الاحتلال كلياً و290 ألفا جزئياً غير صالحة للسكن مُنذ 7 أكتوبر الماضي.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 677 مليون دولار، استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته المنظمة بشأن مساعدة قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة، إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 56% من الاستجابة المطلوبة لدعم ومساعدة الأهالي في قطاع غزة، والبالغة 1.2 مليار دولار.