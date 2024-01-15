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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثمان سائق توفي في حادث تصادم بسوهاج

صدى البلد

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان سائق في منتصف العشرينات من العُمر، كانت قد انتهت حياته؛ إثر تعرضه لحادث تصادم بين سيارتين نقل وربع نقل، على الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي الشرقي بدائرة المركز، ووجود ضحية.

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وبالإنتقال والفحص تبين من خلال الفحص، أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة المدعو (أيمن. ح. ا. م، 25 عامًا، سائق، يقيم دائرة مركز دار السلام)، على الطريق المشار إليه، اصطدم بسيارة نقل بالمواجهة قيادة المدعو (خلف. ح. ا. ع،51 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز)، وبسؤاله وسؤال عم المتوفي المدعو (رشيد. ا. م. ع. خ، 67 عامًا، تاجر، ويقيم بذات الناحية)، أفادا بمضمون ما تقدم، ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثمان.

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