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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. ضبط 139 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضبط 139 مخالفة تموينية متنوعة ، وذلك خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف إحكام الرقابة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية وتطبيق القرارات التموينية ، ومنع الممارسات الاحتكارية و محاولات الغش التجارى والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

 

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وأكد المحافظ ، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية، مع رصد المخالفات وضبط الأسعار ضمن مبادرة "تخفيض الأسعار" تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقريره اليومي جهود المديرية حيث أسفرت الحملات عن ضبط 110 مخالفات في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات -توقف عن العمل –عدم وجود ميزان )، و29 مخالفة في مجال متابعة الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار -بيع بأزيد من الثمن -بدون ترخيص -منتجات مجهولة المصدر - ذبح خارج المجازر -عدم وجود شهادة صحية -تجار تموينيين)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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