ميدو بعد التعادل مع موزمبيق: علامات استفهام كثيرة على أداء منتخب مصر

أعرب أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب السابق عن استياءه الشديد من تعادل الفراعنة أمام موزمبيق في كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار.



وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تعادل مصر مع موزمبيق في اللحظات الأخيرة من المباراة".



وأضاف: "منتخب مصر كان من المفترض أن يبعث برسالة أنه في أفضل حالاته، ولكن للأسف هذه الرسالة لم تصل، ليس بسبب النتيجة فقط، لكن هناك علامات استفهام كثيرة، سواء في التشكيل، أو أي رد فعل بعد التأخر في النتيجة، أو تبديلات فيتوريا التي لم تكن مؤثرة".



وتابع: "نشعر بالقلق من بداية منتخب مصر، كنا نتمنى أن تكون بداية أفضل، وأن نبعث برسالة لجميع مدربي كأس إفريقيا، وأن المنتخب مهما بعد، يستطيع أن يرعب أي أحد".