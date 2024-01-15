ضبط 20 مخالفة تموينية خلال يوم واحد بمركز صدفا

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط الأسعار وحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية لافتا إلى تحرير 20 مخالفة تموينية بمركز صدفا خلال يوم واحد في حملة تموينية في إطار خطة المحافظة لمراقبة الأسواق بالتنسيق مع التموين والأجهزة الرقابية المختلفة مؤكدًا أن صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات المهمة التي توليها المحافظة أهمية بالغة.



وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته بشكل يومي نتائج الحملات التموينية المنفذة بنطاق المراكز والمدن بالتعاون بين الوحدات المحلية وقطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز وأماكن تداول السلع الغذائية بهدف محاربة التجار المتلاعبين بقوت الناس و ضبط الأسعار وحماية المواطن من جشع التجار والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا تحت إشراف خالد عويس رئيس المركز بحملة على الأسواق بالإشتراك مع التموين أسفرت عن ضبط عدد 20 مخالفة تموينية حيث تم وتحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار و5 محاضر في مجال المخابز و4 محاضر صحة ومحضرين اشغالات و3 محاضر نظافة كما تم ضبط 144 علبة سجائر متنوعة بالإضافة إلى كرتونة عصير منتهية الصلاحية وقد تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين وفقًا للقانون.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط أعلنت في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.