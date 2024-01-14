سكرتير عام أسيوط يتفقد موقع انهيار منزل بأبنوب

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انه يتابع حادث انهيار منزل مكون طابقين بجزيرة العقب التابعة لمركز ابنوب باسيوط موجها قوات الحماية المدنية والانقاذ والاسعاف بسرعة انقاذ سيدة مفقودة من تحت الانقاض .



كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الطوارىء وغرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد انهيار منزل مكون من طابقين بجزيرة العقب بمركز ابنوب ووجود سيدة مسنة تحت الانقاض وجارى انقاذها.



وعلى الفور أصدر محافظ أسيوط تكليفاته للسكرتير العام وكافة الاجهزة التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الاغاثة التابع للتضامن الاجتماعي وسرعة انقاذ السيدة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.



انتقل إلى موقع الحادث كل من اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بعدد 3 سيارات حماية مدنية و2 سيارة اسعاف وسيارات الحملة الميكانيكية بالمركز لرفع الانقاض والبحث عن سيدة مسنة وفريق الاغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي في حضور خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة ابنوب ونوابه ومعدات الحملة الميكانيكية وتم فرض طوق أمني حول المنزل وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لانقاذ سيدة مسنة من تحت الانقاض.



وأمر المحافظ تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز ابنوب ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الاعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات ومتابعة انقاذ السيدة من اسفل الانقاض.