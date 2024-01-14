البحث عن سيدة تحت الانقاض ..اللقطات الأولى لمنزل أسيوط المنهار

تواصل قوات الإنقاذ والحماية المدنية بأسيوط البحث عن سيدة في العقد السادس من عمرها تحت أنقاض منزل ابنوب المنهار .

وحصل موقع صدى البلد على الصور الأولى للمنزل المنهار بجزيرة العقب بمركز ابنوب

وكان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع انهيار منزل مكون من طابقين مأهول بالسكان بجزيرة العقب .

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية و الإنقاذ وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل ملك " حمدان .أ " مكون من طابقين مبني بالطوب الأحمر والأسمنت ومسقوف بالخرسانه (بناء حامل محمول) على الترعة الإبراهيمية، وتوجد بداخله سيدة في العقد السادس من عمرها ،وتواصل قوات الإنقاذ السريع رفع الانقاض والبحث عنها ،تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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