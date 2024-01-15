عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز: غانا تحصل على قرض من صندوق النقد الدولي بـ 600 مليون دولار

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

قالت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز إنع من المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الجمعة المقبل للموافقة على دفع قرض إنقاذ بقيمة 600 مليون دولار لغانا، بعد أن توصلت البلاد إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديونها.

وقال أحد المصادر إنه من المتوقع نشر موعد مجلس الإدارة في التقويم العام لصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هويتها للحديث في أمور حساسة.

وأبرمت غانا اتفاقا مع مقرضيها الثنائيين، بما في ذلك الصين وفرنسا، أواخر الأسبوع الماضي، وهي خطوة رئيسية لإطلاق الشريحة الثانية من تمويل صندوق النقد الدولي بموجب خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.

ولم ترد وزارة المالية الغانية وصندوق النقد الدولي على الفور على طلب للتعليق.

ورحبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا باتفاق اتفاق الديون يوم الجمعة، قائلة إنه يمهد الطريق للمراجعة الأولى للمجلس التنفيذي لبرنامج غانا.

عادةً ما يُنظر إلى توقيع مجلس الإدارة على أنه إجراء شكلي بمجرد الاتفاق على الموعد.

وتخلفت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا عن سداد معظم ديونها الخارجية في ديسمبر 2022 بعد ارتفاع تكاليف الخدمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ يوم الاثنين "في الآونة الأخيرة، شجعت الصين جميع الأطراف على التغلب على الصعوبات الفنية وتضييق الخلافات، وقادت جميع الأطراف في النهاية إلى التوصل إلى توافق أساسي بشأن خطة تسوية ديون غانا... في 8 يناير".

وتهدف غانا إلى إعادة هيكلة 20 مليار دولار من الديون الخارجية، والتي بلغ إجماليها حوالي 30 مليار دولار في نهاية عام 2022، بموجب الإطار المشترك، وهي عملية إعادة هيكلة الديون التي أنشأتها دول مجموعة العشرين خلال جائحة كوفيد-19. واستهدفت خفض 10.5 مليار دولار من المدفوعات المستحقة بين 2023 و2026.

وقالت وزارة المالية الغانية يوم الجمعة إن دفع الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي، بمجرد التوقيع عليها، من شأنه أن يؤدي أيضًا إلى تمويل إضافي بقيمة 550 مليون دولار من البنك الدولي.

صندوق النقد الدولى غانا وزارة المالية الغانية ديون غانا كريستالينا جورجييفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

رقم 7.. شاهد أول ظهور لزوجة حسين فهمي من الجيم يشعل السوشيال ميديا

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة لـ الزمالك.. من هو؟

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

بيان عاجل من وزير دفاع إسرائيل بشأن قرار إنهاء الحرب علي غزة

ترشيحاتنا

إسرائيل تعلن انتهاء العمليات العسكرية المكثفة في شمال قطاع غزة

بمواصفات هائلة.. سلسلة Realme 12 Pro الجديدة بنفس تصميم ساعات رولكس الفخمة

ساعات مرعبة بحياة بيومي فؤاد.. ما علاقة حالته الصحية بفشل فيلمه والجنسية السعودية؟

انقسام في حكومة الاحتلال.. وزير دفاع إسرائيل ينتقد نتنياهو

إجراء جديد في اتهام سما المصري بنشر الفجور

إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف ترقي المعلمين.. 28 يناير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أميرات.. إطلالة أسما خلال رحلة في إيطاليا تشعل فيسبوك

ألوانها مبهجة.. إلهام شاهين بإطلالة شبابية تشعل السوشيال ميديا

أثقل من الكلاب.. مصير سار لقطة أثارت الجدل في بريطانيا.. صور

لا تتجاهلها.. علامات تحذيرية عن مخاطر السعال عند الأطفال والكبار

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ