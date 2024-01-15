رويترز: غانا تحصل على قرض من صندوق النقد الدولي بـ 600 مليون دولار

قالت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز إنع من المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الجمعة المقبل للموافقة على دفع قرض إنقاذ بقيمة 600 مليون دولار لغانا، بعد أن توصلت البلاد إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديونها.

وقال أحد المصادر إنه من المتوقع نشر موعد مجلس الإدارة في التقويم العام لصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هويتها للحديث في أمور حساسة.

وأبرمت غانا اتفاقا مع مقرضيها الثنائيين، بما في ذلك الصين وفرنسا، أواخر الأسبوع الماضي، وهي خطوة رئيسية لإطلاق الشريحة الثانية من تمويل صندوق النقد الدولي بموجب خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.

ولم ترد وزارة المالية الغانية وصندوق النقد الدولي على الفور على طلب للتعليق.

ورحبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا باتفاق اتفاق الديون يوم الجمعة، قائلة إنه يمهد الطريق للمراجعة الأولى للمجلس التنفيذي لبرنامج غانا.

عادةً ما يُنظر إلى توقيع مجلس الإدارة على أنه إجراء شكلي بمجرد الاتفاق على الموعد.

وتخلفت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا عن سداد معظم ديونها الخارجية في ديسمبر 2022 بعد ارتفاع تكاليف الخدمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ يوم الاثنين "في الآونة الأخيرة، شجعت الصين جميع الأطراف على التغلب على الصعوبات الفنية وتضييق الخلافات، وقادت جميع الأطراف في النهاية إلى التوصل إلى توافق أساسي بشأن خطة تسوية ديون غانا... في 8 يناير".

وتهدف غانا إلى إعادة هيكلة 20 مليار دولار من الديون الخارجية، والتي بلغ إجماليها حوالي 30 مليار دولار في نهاية عام 2022، بموجب الإطار المشترك، وهي عملية إعادة هيكلة الديون التي أنشأتها دول مجموعة العشرين خلال جائحة كوفيد-19. واستهدفت خفض 10.5 مليار دولار من المدفوعات المستحقة بين 2023 و2026.

وقالت وزارة المالية الغانية يوم الجمعة إن دفع الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي، بمجرد التوقيع عليها، من شأنه أن يؤدي أيضًا إلى تمويل إضافي بقيمة 550 مليون دولار من البنك الدولي.