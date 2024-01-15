بمساحة 385 ميلا مربعا.. اكتشاف أقدم شبكة مدن مفقودة عمرها 2500 عام

في تقرير جديد نُشر الأسبوع الماضي، كشف علماء الآثار عن النتائج التي توصلوا إليها حول حضارة مزارعين مفقودة عمرها 2500 عام، تتكون من أكبر وأقدم شبكة من مدن ما قبل الإسبان التي تم العثور عليها على الإطلاق في منطقة الأمازون - وحتى أباريق تحتوي على البيرة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، كان الموقع الشاسع، الذي يغطي أكثر من 385 ميلا مربعا، مخفيا لفترة طويلة بواسطة الغابة في وادي أوبانو على سفوح سلسلة جبال الأنديز في شرق الإكوادور.

كان ذلك حتى ما يقرب من ثلاثة عقود مضت، عندما اكتشف ستيفن روستين، عالم الآثار في مركز الأبحاث الوطني التابع للمركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا والمؤلف الرئيسي للدراسة الجديدة، آثارًا للحضارة وبدأ التنقيب في الوادي.

ولكن سيستغرق الأمر عقدًا أو عقدين آخرين حتى يعرف روستين وفريقه الحجم الحقيقي للموقع.

وفي عام 2015، غيرت تقنية الليزر الجديدة كل شيء بالنسبة لهم، وسمحت لهم بالكشف عن مدى امتداد الحضارة.