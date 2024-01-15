عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكراه.. قصة أصعب مشهد لـ أحمد خليل ووفاته بكورونا

أحمد خليل
أحمد خليل

يوافق اليوم الإثنين 15 يناير، ذكرى ميلاد الفنان أحمد خليل، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1941، ورحل عن عالمنا في 9 نوفمبر عام 2021، عن عمر يناهز الـ 80 عاما. 

 

أحمد خليل وأصعب مشهد

وقبل وفاته روى الفنان أحمد خليل، عن أصعب مشهد  في حياته الفنية، خلال حديث تلفزيوني سابق مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة على فضائية والذي تمثل في “ابتلاعه مسمار”.

وتحدثت الإعلامية إسعاد يونس، عن مدى حرصه على تجسيد مشهد صانع الأحذية في مسلسل "حديث الصباح والمساء".

وقال الفنان أحمد خليل من خلال لقائه من الإعلامية إسعاد يونس :"كان ليا حادثة مع الجماعة بتوع الأحذية دول بيتعاملوا مع مسامير صغيرة جدًا، وأثناء مشهد من المشاهد كنت بمسك مجموعة من المسامير الصغيرة، وحطيتهم في بوقي، وكنت بطلع بالمسمار وأشتغل بيه، ففيه مسمار منهم دخل جوه، والاستاذ موقفش تصوير".

 

أحمد خليل وليلى علوي

وكان كشف أحمد خليل عن أحد المواقف الطريفة في حياته مع الفنانة ليلى علوى أثناء تقديمهما مسلسل “حديث الصباح والمساء” وذلك فى أخر لقاء تليفزيونى له مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامجها “صاحبة السعادة” والذى كان بصحة فريق العمل. 

وروى أحمد خليل الموقف الطريف الذى تعرض له مع ليلى علوى حيث قال إن ليلى كانت انتهت من تصوير أحد المشاهد وذهبت إلى غرفتها وأثناء ذلك قالت لمساعدتها إن الفنان أحمد خليل لديه اوردر ثانى لازم أجهز بسرعة". 

وأوضح أحمد خليل : ان هذا الموقف جعلنى احترمها بشكل كبير وهو ما نرغب ونود ان يكون “سيستم” فى أى عمل فنى على الرغم من انها نجمة كبيرة الا انها ملتزمة وتراعى زملاءها فى العمل. 

وهو ما دفع ليلى علوى للرد عليه قائلة : “اقوم ابوسك يعنى ولا إيه ؟ مضيفة : ”لو كنا اتقابلنا بدرى شوية كنت اتجوزتك" ليرد أحمد خليل قائلا : “انتى أحلى ما رأت عيناى”. 

 

وفاة أحمد خليل

وكانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل، قد تدهورت خلال أيامه الأخيرة، بعد إصابته بفيروس كورونا، أثناء تصويره حكاية تحمل اسم “ حكايتي مع الزمان ” ، الذى يعد واحداً من حكايات مسلسل “ إلا  أنا ”.  

احمد خليل الفنان أحمد خليل وفاة أحمد خليل فيروس كورونا ذكرى أحمد خليل ذكرى ميلاد أحمد خليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

رقم 7.. شاهد أول ظهور لزوجة حسين فهمي من الجيم يشعل السوشيال ميديا

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

بيان عاجل من الجيش الأمريكي بعد هجوم الحوثيين على سفينة قرب عدن

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

رضا عبد العال ينفعل ويهدد بالانسحاب من الهواء بعد تعادل المنتخب.. شاهد

موضوعات متعلقة

نفي تواجده بالكبير أوي.. أحمد فتحي: أشارك بـ ألف ليلة وليلة في رمضان

حاتم صلاح يكشف كواليس مشاركته في مسلسل الكبير أوي 8

أخبار الفن.. معجب يفاجئ أصالة في حفل أبوظبي.. مستجدات واقعة اختلاس الموسيقيين بالإسكندرية

مصطفى غريب: الكبير أوي 8 يتضمن مفاجآت وعددا من النجوم كضيوف شرف

«المهن الموسيقية» تكشف مستجدات واقعة اختلاس فرع النقابة بالإسكندرية

الموضوع صعب.. نبيلة عبيد تكشف سبب توقفها عن الاحتفال بعيد ميلادها

طفل يفاجئ أصالة نصري على المسرح في حفل أبوظبي.. شاهد

بعد نجاته من الموت ووفاة زوجته.. سمسم شهاب يتخذ هذا القرار

ترشيحاتنا

الشركة المشغلة للسفينة الأمريكية المستهدفة قرب عدن تكشف تفاصيل جديدة عن الحادث

حامل اللقب| السنغال تضرب جامبيا بثلاثية نظيفة في أمم إفريقيا

دون حفل تتويج.. تفاصيل تخلي الملكة مارجريت الثانية رسميًا عن الحكم لـ فريدريك العاشر

مظاهرة في إسرائيل للمطالبة بإسقاط الحكومة

بيان عاجل من حلف الناتو بشأن الاستعداد لـ الحرب ضد روسيا

صيغة الصلاة على النبي لجلب الرزق سريعا.. رددها بيقين الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من مرض خطير ينتشر في بريطانيا.. اعرف التفاصيل

مضروب وغير صحي .. الصحة تحذر من كريم شهير على السوشيال ميديا

نص كوب سميد.. طريقة عمل رموش الست بأقل التكاليف

رقم 7.. شاهد أول ظهور لزوجة حسين فهمي من الجيم يشعل السوشيال ميديا

فيديو

تحذير من الأمطار .. الأرصاد تعلن درجات الحرارة وحالة الطقس | فيديو

ماذا تعني منظومة البيرول؟ أول منحنى للأجور في مصر .. فيديو

راجع بـ 160 كيلو .. تفاصيل سقوط إمبراطور الذهب في مصر

بعد 100يوم على الحرب.. دلائل إصرار إسرائيل على الإبادة الجماعية لمواطني غزة|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ