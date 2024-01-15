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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نفي تواجده بالكبير أوي.. أحمد فتحي: أشارك بـ ألف ليلة وليلة في رمضان

أحمد فتحي
أحمد فتحي

كشف الفنان أحمد فتحي، تفاصيل أعماله الفنية التي يشارك بها خلال الفترة المقبلة، لاسيما في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وقال أحمد فتحي في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إنه يشارك في بطولة مسلسل ألف ليلة وليلة في رمضان المقبل، مشيرا إلى أنه غير متواجد في أحداث مسلسل الكبير أوي 8 للفنان أحمد مكي.

وأضاف أحمد فتحي، أنه يجهز لأعمال أخرى لكن خارج موسم الدراما الرمضاني من خلال أفلام تحفظ على تفاصيلها، معربا عن سعادته بنجاح فيلم 5 محيي الدين أبو العز، بعد عرضه مؤخرا في السينمات السعودية.

أحمد فتحي في برنامج واحد من الناس

وقبل عدة أشهر، حل الفنان الكوميدي أحمد فتحي ضيف على برنامج “ واحد من الناس ” ، حيث كشف العديد من الأسرار المتعلقة بحياته الشخصية . 

وقال الفنان أحمد فتحي عن تفاصيل زواجه: كنت مع صديقي وكان بيتجوز ورشح لى أخت مراته، وأشار عليا أن أرتبط بها واتقابلت معاها والحمد لله كان لنا نصيب أننا نرتبط، وشقتي كانت 50 مترا وحماتي كانت مش راضية عن وضع بنتها الصعب، وزوجتي قنوعة وراضية وقعدت 11 سنة معايا في شقة بإمبابة، وربنا كرمنا معا وهي الحب الأول في حياتي.

وتابع أحمد فتحي: "أي فلوس بديها لمراتي وهي من تدير البيت أنا متشكر جدا  لها واستحملت معايا كتير". 

أشتغلت على عربية كبده : 

وقال أحمد فتحي: اشتغلت وأنا في سياحة وفنادق على عربية كبده لمدة أسبوع، وبعدها اشتغلت في بيع الكتب، وبعدها اشتغلت في فندق شهير، ولأول مرة اتحدث أنني اشتغلت مندوب مبيعات في شركة شوكولاته".

وتابع: «كنت ببيع تليفونات وتركت التمثيل لمدة سنة ورجعت من تجربة مريرة في السفر وكان عليا ديون، عدت مرة أخرى للتمثيل وسددت ديوني، وهناك لحظات صعبة في حياتي ومن كتر القهر وكأني في سجن وفي يوم أخدت قرار وقلت لمراتي أنا ظروفي صعبة وإنت لكي مطلق الحرية أن تنفصلي لأن ظروفي صعبة وأنا مصر على الاستكمال في التمثيل لكنها قالت انا معاك".

وأضاف أحمد فتحى:  “الحمد لله كرمنى ربنا كثيرًا ورجعت للتمثيل واشتغلت في دور صغير يتبعه دور ثم جاءت مرحلة السينما وربنا اكرمني وأول محطة بنات العم وكانت بداية شهرتي”.

تعرضت للظلم والتنمر : 

ويقول أحمد فتحي : تعرضت للظلم والقهر، وهناك ناس كانت تقول الواد ده حمار مش بيعرف يمثل .

واستكمل أحمد فتحي: أتمني تقديم دور لذوى الاحتياجات الخاصة نفسى أعبر عنهم وأقدم شخصيتهم في فيلم يبرز حجم ما يتعرضون له من قهر وتنمر".

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