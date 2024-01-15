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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب رئيس مجلس السيادة: التواصل مع حميدتي مسؤولية الحكومة السودانية

مالك عقار
مالك عقار

قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الاثنين، أن منظمة الإيجاد قامت بخطأ إجرائي في ترتيب لقاء رئيس المجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد مليشيات الدعم السريع حميدتي.

وأضاف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني في تصريحات له: "نتوقع من الدول الأفريقية التي استقبلت حميدتي أن تحترم سيادة السودان".

وأشار عقار إلى أن هناك الدلائل على الأرض تشير إلى لى أن هناك مرتزقة وعمليات اغتصاب وسلب ونهب في السودان، منوها بأن الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الدعم السريع في السودان تستوجب المحاسبة.

وقال عقار إن عمليات الاستنفار من قبل المواطنين سلاح ذو حدين، مشيرا إلى أن مجلس السيادة السوداني يسعى إلى إدراة هذا الغضب من قبل الشعب السوداني.

وأوضح نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أن التواصل مع حميدتي هو مسؤولية الحكومة السودانية، وهناك وفد مكلف للتفاوض.

وفي وقت سابق، أكد مجلس السيادة السوداني، على أهمية عقد لقاء بين البرهان وحميدتي قبل عقد أي قمة تناقش وضع السودان.

وشدد مجلس السيادة السوداني على أن ما يدور في البلاد شأن داخلي وأن مشكلة السودان ينبغي أن تحل بواسطة السودانيين بعيدا عن التدخلات الخارجية.

كما أعرب المجلس عن ترحيبه بكل المبادرات والجهود الإقليمية للوصول إلى سلام شامل في السودان.

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