اليونان تتولى قيادة القوة البحرية الدائمة لحلف الناتو

تولى الكابتن اليوناني فوتيس باراسكيفاس مهام قيادة المجموعة البحرية الدائمة الثانية للتدابير المضادة للألغام التابعة لحلف شمال الأطلسي (SNMCMG2) في حفل التسليم الذي أقيم في قاعدة لا سبيتسيا البحرية في إيطاليا يوم الجمعة، كما أعلنت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني يوم الاثنين.

قام الكابتن الإيطالي إيتوري رونكو بنقل المسؤوليات إلى الكابتن باراسكيفاس على متن سفينة الدعم العامة HERACLES يوم الجمعة وحضر هذا الحدث الأميرال في حلف شمال الأطلسي ستيفان د. بولي، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكاثيمنيري" اليونانية.

يوفر SNMCMG2 لحلف شمال الأطلسي القدرة على الاستجابة العملياتية الفورية، وتحديدًا كجزء من قوة الاستجابة التابعة لحلف شمال الأطلسي (NRF)، خلال فترات السلام والأزمات والتوتر يحدث تناوب القيادة بشكل نصف سنوي بين الدول المشاركة.