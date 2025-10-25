نائب رئيس الوزراء الصيني يصل كوالالمبور لإجراء محادثات تجارية مع أمريكا

أفادت وكالة رويترز بوصول نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير المفاوضين التجاريين إلى كوالالمبور لإجراء محادثات تجارية مع أمريكا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد- في تصريحات سابقة - أن السؤال الأول الذي سيوجهه إلى الرئيس الصيني شي جين بينج يتعلق بالفنتانيل، مضيفا أن الصين تقوم بتهريب الفنتانيل عبر فنزويلا لتجاوز الموانئ الأمريكية والمكسيكية.

ويزعم ترامب أن "أكثر من" واحد من كل ألف أمريكي ماتوا بسبب جرعات زائدة من الفنتانيل خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال الرئيس ترامب: "نحن نتعامل مع عصابات المخدرات على أنها التهديد الحقيقي للأمن القومي، وتشن هذه العصابات حربًا على أمريكا، وكما وعدتُ خلال حملتي الانتخابية، فنحن نشن حربًا عليها".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه "يجب أن يكون واضحًا الآن للعالم أجمع أن الكارتلات هي داعش في نصف الكرة الغربي، وهي تستخدم الابتزاز والقتل والخطف لممارسة سيطرتها السياسية والاقتصادية، شكرًا جزيلًا لك، جو بايدن، على السماح بحدوث ذلك".