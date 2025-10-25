قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسماعيلي يعلن غياب مدافعه الشهير عن مباراة فاركو.. ما السبب؟
يبغض الله صاحبها.. الإفتاء تحذر من 3 أفعال وكلمة شائعة
إنييستا يلوم يامال: الأهم ما يحدث بالملعب وليس ما يقال قبل الكلاسيكو
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 25-10-2025
اقتصادي: تراجع الاستثمارات الأجنبية بالبورصة المصرية لهذا السبب
الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم
مواجهة وإطلاق نيران.. سقوط أخطر تجار المخدرات والأسلحة بالمحافظات
الخماسي الحديث يتصدر منافسات الليزر-رن بدورة الألعاب الشاطئية بتركيا
بعد فشل الانقلاب على رئيس نيجيريا .. إقالة كبار قادة الجيش
مهاجم كبير يلعب في الدنمارك.. صفقة نارية على ردار الأهلي
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 25 أكتوبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

نائب رئيس الوزراء الصيني يصل كوالالمبور لإجراء محادثات تجارية مع أمريكا

الصين وأمريكا
محمود نوفل

أفادت وكالة رويترز بوصول نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير المفاوضين التجاريين إلى كوالالمبور لإجراء محادثات تجارية مع أمريكا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد- في  تصريحات سابقة - أن السؤال الأول الذي سيوجهه إلى الرئيس الصيني شي جين بينج يتعلق بالفنتانيل، مضيفا أن الصين تقوم بتهريب الفنتانيل عبر فنزويلا لتجاوز الموانئ الأمريكية والمكسيكية.

ويزعم ترامب أن "أكثر من" واحد من كل ألف أمريكي ماتوا بسبب جرعات زائدة من الفنتانيل خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال الرئيس ترامب: "نحن نتعامل مع عصابات المخدرات على أنها التهديد الحقيقي للأمن القومي، وتشن هذه العصابات حربًا على أمريكا، وكما وعدتُ خلال حملتي الانتخابية، فنحن نشن حربًا عليها".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه "يجب أن يكون واضحًا الآن للعالم أجمع أن الكارتلات هي داعش في نصف الكرة الغربي، وهي تستخدم الابتزاز والقتل والخطف لممارسة سيطرتها السياسية والاقتصادية، شكرًا جزيلًا لك، جو بايدن، على السماح بحدوث ذلك".

ترامب أمريكا الصين كولالمبور

)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟

هرمونات صناعية في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟

إدمان أخطر من المخدرات.. احترس من الطعام السريع

