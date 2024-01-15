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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا تكشف عن تكبدها خسائر بسبب هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

إيطاليا
إيطاليا

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اليوم الإثنين، إن إيطاليا بدأت بالفعل تتكبد خسائر بسبب هجمات الحوثيين اليمنيين في البحر الأحمر.

وحسب وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، قال تاجاني: “لقد ظهرت بالفعل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن هجمات الحوثيين في اليمن، خاصة بالنسبة للموانئ الجنوبية، وكذلك جنوة”.

ولفت وزير الخارجية الإيطالي، إلى أنه سيزور الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة.

وقال: “في الأيام الأخيرة، تحدثت مع جميع وزراء خارجية دول مجموعة السبع، والهدف المشترك هو وقف التصعيد.. لسوء الحظ، الوضع صعب للغاية، في لبنان، في البحر الأحمر، وعلينا التأكد من أنه لا يوجد تصعيد للصراع، لأن الضرر الاقتصادي الذي قد يلحق بإيطاليا قد يكون كبيرا أيضا، ويجب علينا تجنبه”.

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بدورها، أوضحت وزارة الخارجية الإيطالية، أنه تم عقد اجتماع، اليوم الاثنين، بين قيادة مجلس الوزراء ووزارتي الدفاع والخارجية، خصص للوضع في البحر الأحمر، واتفق المشاركون في الاجتماع، بمن فيهم تاجاني ووزير الدفاع جيدو كروسيتو، على المبادئ التوجيهية التي سيتم اقتراحها في الاجتماعات الدولية المقبلة، لا سيما في مجلس وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي في 22 يناير، حيث سيتم تشكيل قوة بحرية أوروبية مخصصة لحماية التجارة، وسيتم مناقشة عملية مرور السفن في منطقة البحر الأحمر.

الحوثيين البحر الأحمر إيطاليا

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