خلال اليوم الأول.. 482 متقدما لمسابقة الشهيد عمر القاضي في القرآن بالمنوفية

أعلنت أسرة الشهيد عمر القاضي، بدء مسابقة القرآن الكريم، بقرية ساقية منقدي، التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، والتي تنظمها الأسرة كل عام على روح شهيد الوطن عمر القاضي.

وأكدت الأسرة أن المسابقة كل عام تلقى إقبالا متزايدا، حيث تقدم في اليوم الأول للإعلان، هذا العام، حتي الآن، 482 متسابقا من جميع محافظات الجمهورية منهم ثلاثة أشخاص من دول مختلفة، أحدهما سوري والآخر جزائري والثالث عراقي.

ومن أبرز المتقدمين للمسابقة الطفلة الجزائرية نهي بوعوتو من ولاية تيبازة، والطفل العراقي عبد الجبار الهيته من محافظة كركوك؛ والطفل السوري أحمد اكويلي من حلب.

وأكدت الأسرة أن الهدف من إقامة المسابقة بعيدا عن الصدقة الجارية لهم ولروح الشهيد عمر، أنها تقدم رسالة للعالم أن هذه أخلاق المسلمين، فهم دائما مقبلون على حفظ القرآن، وأن هذه أخلاق الإسلام التي استشهد عليها أبنائنا.

وتدرس أسرة المسابقة إيجاد وسيلة لاختبار المتقدمين عبر الفيديو كونفرنس أمام اللجنة بدءًا من العام القادم.

كما تدرس زيادة الجوائز -بدون التاثير علي قيمتها - وزيادة أعداد العمرات لأن الزيادة في الإقبال مقارنة بالعامين الماضيين أكثر بكتير، وهو ما جعلهم يرغبون في تحقيق الحلم الأكبر بأن تصل المسابقة للعالمية.