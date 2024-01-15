الخارجية الروسية: بوجدانوف وجبريل يبحثان سبل حل الأزمة السودانية

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوجدانوف، اليوم الاثنين حل الأزمة السودانية مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني زعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم محمد.

وقال بوجدانوف إن "روسيا أكدت موقفها المبدئي بشأن ضرورة الوقف المبكر للأعمال العدائية بين وحدات الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع وإقامة حوار شامل بين السودانيين من أجل ضمان الوحدة والسلامة الإقليمية والسيادة"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية، أن الجانبين ناقشا مواصلة تطوير العلاقات الثنائية الودية التقليدية، بما في ذلك المجالات الواعدة للتعاون التجاري والاقتصادي متبادل المنفعة.

وأدت الحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني وميلشيات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي، إلى تدهور الوضع الإنساني والصحي في الدولة الواقعة شمال شرق إفريقيا وأدى الصراع إلى مقتل العديد من المدنيين وتشريد ملايين السودانيين داخل البلاد وخارجها.