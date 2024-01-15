خلال 2023.. توقيع الكشف على 89716 مريضاً فى 62 قافلة مجانية بالدقهلية

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بجهود إدارة القوافل خلال 2023 مؤكداً إستمرار الحملات العلاجية بصحة الدقهلية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

وكشفت الدكتورة علياء ابو السعود منسق عام القوافل أن خلال العام الماضى تم تنظيم نحو 62 من بينها نحو 19 قافلة فى بلقاس و 14 فى ميت غمر علاوة على 9 قوافل فى جمصة ونحو 6 فى شربين و 6 في المنصورة و 4 ببني عبيد و 2 دكرنس و 2 في اجا

وأضافت أبو السعود أنه خلال العام الماضى تم توقيع 89716 مريضاً تحويل نحو 3475 منهم للمستشفيات فضلاً عن إصدار 967 قراراً للعلاج على نفقة الدولة

وتابعت منسق عام القوافل أن العام الماضى شهد أيضاً وجرى عمل 17436 تحليلاً مختلفاً للمرضى، و 827 حالة أشعة عادية و4392 موجات صوتية .

و لفتت إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القوافل العلاجية أكثر من 2134 ندوة تثقيفية .

#العلاقات_العامة_لصحة_الدقهلية

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