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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال 2023.. توقيع الكشف على 89716 مريضاً فى 62 قافلة مجانية بالدقهلية

صحة الدقهلية
صحة الدقهلية

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية بجهود  إدارة القوافل خلال 2023  مؤكداً  إستمرار الحملات العلاجية بصحة الدقهلية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

وكشفت الدكتورة علياء ابو السعود منسق عام القوافل أن خلال العام الماضى تم تنظيم نحو 62  من بينها نحو 19 قافلة فى بلقاس و 14 فى ميت غمر علاوة على 9 قوافل فى جمصة ونحو 6 فى شربين و 6 في المنصورة و 4 ببني عبيد و 2 دكرنس و 2 في اجا

وأضافت أبو السعود أنه خلال العام الماضى تم توقيع 89716 مريضاً  تحويل نحو 3475 منهم للمستشفيات فضلاً عن إصدار 967 قراراً للعلاج على نفقة الدولة

وتابعت منسق عام القوافل أن العام الماضى شهد أيضاً وجرى عمل  17436 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  و 827 حالة أشعة عادية  و4392 موجات صوتية .

و لفتت  إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القوافل العلاجية أكثر من 2134  ندوة تثقيفية .

#العلاقات_العامة_لصحة_الدقهلية

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بني عبيد علاج على نفقة الدولة مديرية الصحة بالمحافظة وكيل الوزارة موجات صوتية مستشفيات على نفقة الدولة شريف مكين بالدقهلية

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