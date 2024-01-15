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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رغم الأمطار .. ميناء دمياط يستقبل 31 سفينة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان 

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الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن .. بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة .

 بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28691 طن تشمل : 5761 طن رمل و 11520 طن يوريا و 1350 طن مولاس و 9210 طن اسمنت معبأ و 850 طن ملح معبأ .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27565 طن تشمل : 3358 طن خردة و 4509 طن ذرة و 7995 طن قمح و 1700 طن زيت طعام و 300 طن فول صويا و 2953 طن حديد و 6750 طن بضائع متنوعة  .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 264 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 58 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4520 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 148380 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 207338 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6244 شاحنة .

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