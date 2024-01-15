عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الزراعة: نستهدف توفير بدائل للأعلاف ناتجة عن المخلفات

لجنة الطاقة والبيئة
لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم الديب، بشأن تعميم استخدام محطات البيوجاز، لاستيعاب كل الكميات الصادرة من المخلفات الحيوانية.

وأكد النائب إبراهيم الديب أهمية تعميم استخدام محطات البيوجاز، لاستيعاب كل الكميات الصادرة من المخلفات الحيوانية بما يعظم الاستفادة من تلك المخلفات التى تشمل روث المواشى والمخلفات النباتية.

وأوضح أن من أهم النتائج لمحطات البيوجاز هو تقليل الانبعاثات الضارة على البيئة، وتعزيز الاستفادة من الطاقة الخضراء.

وأشار إلى أن ذلك يتماشى مع خطة الدولة حاليا بالتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء.

ومن جانبه قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن وزارة الزراعة تستهدف تعظيم الإستفادة  الإقتصادية من الكميات الهائلة من المتبقيات والمخلفات الزراعية سواء نباتيه أو حيوانية  أو سمكية أو مخلفات التصنيع الزراعي على مستوى القرى لتحسين دخول المزارعين، كما تستهدف  التوسع فى زيادة  كميات الأسمدة العضوية ( كومبوست )والمُنتجة من المتبقيات والمخلفات الزراعية مما يُسهم في تطبيق نظم الزراعة الكثيفة النظيفة والعضوية لزيادة تنافسية المحاصيل الزراعية المنتجة في مصر.

وتابع عزوز، أنه يتم استخدام جميع المتبقيات الزراعية فى عملية تدوير المخلفات و توفير بدائل للأعلاف ناتجة عن تحويل المخلفات إلى أعلاف  من خلال توعية المزارعين بأهمية زيادة إنتاج الأعلاف غير التقليدية .

وأشار إلى أن معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية يقوم بدوراً رائداً في إنتاج البيوجاز ، مُند عام 1985 حيث تم إنشاء مركز تدريب وتدوير المخلفات الزراعية مشتهر - مركز طوخ – محافظة القليوبية .

وأوضح عزوز، يعتبر مركز التدريب مركزاً للتدريب على مستوى الشرق الأوسط والدول الأفريقيه حيث يقوم  بتنفيذ دورات تدريبية في مجال إنشاء وحدات البيوجاز ومتابعة عمليات الإنتاج لطلاب الجامعات ، العاملين بالمراكز البحثية و المستثمرين ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلي إعداد دراسات الجدوى للمستثمرين لإنشاء وحدات البيوجاز ، و تحويل البيوجاز الناتج إلى كهرباء وحراره وطرق الإستفادة منها ، ومساعدة المزارعين على إنشاء وحدات صغيرة لإنتاج البيوجاز من خلال فرق فنية متخصصة لمتابعة عمليات الإنشاء والإنتاج.

وأضاف، أن المركز يقوم بإجراء بحوث تطبيقية على السماد الناتج وكيفية الاستفادة منه بالزراعة وتخفيض تكاليف الإنتاج.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

طلب عاجل من محمد النني لـ وزير الرياضة قبل مباراة غانا.. فيديو

أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة لـ الزمالك.. من هو؟

شائعة زواج حسين فهمي تتصدر التريند | شاهد حبيبته

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

الذهب عيار 21 يسجل مفاجأة اليوم.. والشعبة توجه نصيحة للمواطنين

أحمد موسى يكشف حقيقة إغلاق مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا.. فيديو

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

ترشيحاتنا

THE BEST| ميسي يحصد جائزة فيفا لـ أفضل لاعب في العالم 2023

الأسعار والحجز والمواصلات.. معلومات مهمة عن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

العراق .. انفجارات عنيفة تهز أربيل

طريقة الحصول على تذاكر مترو الأنفاق من ماكينات TVM

ابنه الرضيع السبب| أرجنتيني يفوز بجائزة أفضل مشجع في العالم 2023

الصحة العالمية: يجب أن تسمح القوى العسكرية الإسرائيلية بدخول المساعدات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الإثنين الأزرق هو اليوم الأكثر كآبة في العام؟.. الخبراء يفجرون مفاجأة

تعتيم على حالته الصحية.. سبب وضع بيومي فؤاد على أجهزة الأكسجين بالمستشفى

معلومات وصور جديدة عن عائشة تامبا زوجة ساديو ماني |شاهد

فستان أميرات.. إطلالة أسما خلال رحلة في إيطاليا تشعل فيسبوك

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ