أستاذ علاقات دولية: أوروبا ليست معفاة من مسئولية العدوان الإسرائيلي على غزة

قال الدكتور ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بلندن، إن أوروبا ليست معفاة من مسئولية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف قلاوون، خلال مداخلة ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الحكومة البريطانية فشلت اقتصاديا.. ووزير الدفاع البريطاني والحكومة ضعفاء".

واسترسل: "الحكومة البريطانية تشعر أنها ستهزم في الانتخابات القادمة، وتصريحات وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس تؤكد أن هناك ضعفا عسكريا، وهدفها الانتخابات القادمة".

وأشار: "المعارضة العمالية تؤيد الحكومة البريطانية في التدخل باليمن"، موضحا: "الحكومة البريطانية تستغل النزاعات في منطقة الشرق الأوسط لصالحها".

وأوضح: "الرأي الحكيم العربي يبحث عن التنمية وتقوية الاقتصاد"، مشيرا: "الجميع يدرك في بريطانيا أن الحلول العسكرية ستزيد من التضخم"، معقبا: "من المرجح أن وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس لن يبقى في منصبه".

وتابع: "روسيا أكدت أن نشر بريطانيا لقوات على حدودها يعني إعلان حرب، وبريطانيا تريد التمدد عسكريا واقتصاديا، وهي ضمن تحالف دولي لضرب اليمن"، مضيفا: "وتصريحات وزير الدفاع البريطاني شعبوية فقط".

وأكمل: "رفع بريطانيا لمستوى الإنفاق العسكري يحرج حلف شمال الأطلسي، والحكومة البريطانية يائسة لتغيير ميزان القوة الداخلي، وبريطانيا دفاعيا تعتمد على أمريكا، والصناعات العسكرية متداخلة بين أمريكا وبريطانيا، وأصوات داخل بريطانيا تتحدث عن فشل بريكس".

وكشف أن أمريكا ضغطت على بريطانيا لمنع تمدد الصين لديها، وتبحث بريطانيا عن استثمارات بديلة للصين"، متابعا: "أمريكا أدارت ظهرها للعالم في عهد أوباما، ودعمت المجازر في سوريا".

واسترسل: "أمريكا تدعم إسرائيل وفقدت مصداقيتها.. وهناك شكوك أوكرانية كبيرة في الدعم الغربي"، مضيفا: "الدين الأمريكي أصبح أكثر من 34 تريليون دولار، وأمريكا تواجه إيران في البحر الأحمر، وصراع البحر الأحمر وباب المندب سيعود بضرر كبير على بريطانيا".