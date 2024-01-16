في أول تعليق لها.. عنبر تكشف حقيقة مشاجرتها مع نقيب المهن التمثيلية

قالت الفنانة عنبر، إنه حدث اختلاف بيني وبين الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وبعض المواقع الإخبارية صورت الأمر على أنه أزمة كبيرة، وهذا الأمر عار تماما عن الصحة.



وتابعت عنبر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن نقيب المهن التمثيلية لم يطلب مني مغادرة المسرح في لقاء معه، ولم تحدث مشاجرة بيني وبين الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وما حدث اختلاف قي وجهات النظر.

واكملت عنبر، انه أكن كل الاحترام للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.