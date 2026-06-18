من أرض المعرض إلى خطوط الإنتاج.. وزير الصناعة يرسم مسارًا جديدًا لسيارات النقل في مصر

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من معرض الأهرام لسيارات النقل 2026، بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء)، والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، و هشام الزيني رئيس تحرير الأهرام أوتو، والمهندس محمد سامي مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، إلى جانب رؤساء شركات صناعة السيارات المشاركة.



جولة اقتصادية موسعة



وعلى هامش الفعاليات، أجرى وزير الصناعة جولة تفقدية موسعة داخل أجنحة الشركات المحلية والعالمية، واستمع إلى شرح حول أحدث الطرازات والتقنيات في سيارات النقل والخدمات اللوجستية، كما قام بتجربة قيادة إحدى سيارات النقل للوقوف على مستوى الأداء والتطور التكنولوجي.



دعم صناعة السيارات



وأكد الوزير أن المعرض يمثل منصة اقتصادية مهمة لدعم جهود الدولة في تعميق وتوطين الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي في صناعة المركبات التجارية، مشيراً إلى دوره في تعزيز التواصل بين المصنعين والمستثمرين وفتح آفاق جديدة للشراكات وفرص النمو.



أولوية اقتصادية



وأوضح أن صناعة السيارات تأتي في مقدمة الصناعات ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، لما لها من قدرة على جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصناعات المغذية وخلق فرص عمل، إلى جانب دعم القدرات التصديرية للاقتصاد المصري.



برنامج السيارات الوطني



وأشار إلى أن إطلاق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يعكس التزام الدولة ببناء صناعة حديثة ومستدامة تعتمد على زيادة المكون المحلي ورفع القيمة المضافة وجذب الاستثمارات، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات.



سياسات استثمارية داعمة

وأكد الوزير استمرار وزارة الصناعة في تنفيذ سياساتها الداعمة للإنتاج والاستثمار والتصدير من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتوفير الأراضي الصناعية ودعم التوسع في المشروعات الإنتاجية، باعتبار القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في التنمية.



واختتم الوزير بتوجيه الشكر إلى مؤسسة الأهرام على تنظيم المعرض، مشيراً إلى أنه أصبح منصة اقتصادية مهمة لقطاع سيارات النقل في مصر، وملتقى للشركات والمستثمرين، متطلعاً إلى مزيد من الخطوات التي تدعم توطين صناعة السيارات وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير